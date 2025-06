Dal 24 giugno al 6 luglio lavori su Latina, Sezze, Priverno, Roma Termini e Galleria del Massico per un investimento di circa 63 milioni di euro

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dal 24 giugno al 6 luglio eseguirà importanti lavori agli apparati tecnologici e di manutenzione sulla rete lungo la linea Roma – Napoli (via Formia).

Dalla sera del 24 giugno e fino a tutto il 26 giugno 2025 RFI svolgerà attività propedeutiche all’attivazione dell’ACC-M sulla tratta Latina – Sezze – Priverno.

Tali interventi – partiti a gennaio 2025 – porteranno alla realizzazione dell’impianto ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione), un nuovo impianto tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria che comanda e supervisiona contemporaneamente più stazioni ferroviarie da un’unica postazione. Quando gli interventi saranno conclusi garantiranno un incremento dei livelli di regolarità della circolazione e maggiore efficienza nella manutenzione. I lavori previsti dal 24 al 26 giugno comporteranno il blocco della circolazione ferroviaria tra Latina e Formia.

L’importo complessivo di tali lavori ammonta a circa 57 milioni di euro (20 milioni per la prima fase Latina – Priverno) e sono coinvolti mensilmente circa 30 tra operai e tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici.

Contemporaneamente a questa interruzione, RFI ha programmato dei lavori lungo i binari di Roma Termini, Latina e Cisterna di Latina nelle mattine del 25, 26 e 27 giugno.

Tali lavori comporteranno modifiche alla circolazione, variazioni e cancellazioni di percorso di alcuni treni regionali delle linee FL7 Roma – Napoli, FL8 Roma – Nettuno e FL4 Roma –Velletri.

Infine, dal 27 giugno al 6 luglio, RFI effettuerà lavori di consolidamento strutturale e mitigazione del rischio idrogeologico nella Galleria del Massico, lavori di impermeabilizzazione e miglioramento sismico in un viadotto tra Formia e Minturno, oltre ad interventi di manutenzione diffusi su tutta la linea per il contenimento della vegetazione. In questo caso i lavori comporteranno una sospensione della circolazione ferroviaria tra Formia e Villa Literno.

L’importo complessivo di questi ultimi lavori ammonta a circa 6 milioni di euro che coinvolgerà circa 60 tra operai e tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici.