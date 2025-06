Tra i protagonisti di Nuova Scena su Netflix, l’artista torna con un progetto diretto e viscerale, in uscita il 27 giugno 2025

Ogni brano è un organo esposto, un ricordo inciso, un’emozione sezionata senza filtri.

Christian Revo annuncia oggi l’uscita del suo nuovo progetto discografico “AUTOPSIA”, disponibile da venerdì 27 giugno su tutte le piattaforme digitali per CM Label.

Il titolo non lascia spazio a interpretazioni ambigue: “AUTOPSIA” è un viaggio crudo e necessario dentro se stessi, un’analisi chirurgica dell’anima che passa attraverso la musica. Otto brani che non si limitano a raccontare, ma scavano. Tagliano. Mostrano. Ogni traccia rappresenta un pezzo del puzzle interiore dell’artista, un viaggio in otto brani tra sonorità rap, trap e hip-hop, interamente prodotti da Haxia.

«Ho chiamato questo progetto “AUTOPSIA” perché a volte bisogna aprirsi per davvero, guardarsi dentro anche quando fa male. Non c’è un’unica direzione, ma tanti pensieri sparsi che raccontano chi sono. Non so se questo EP piacerà a tutti, ma è sincero. E forse oggi è l’unica cosa che conta davvero», racconta l’artista.

Con “AUTOPSIA”, Christian Revo alza ulteriormente l’asticella: non si limita a scrivere canzoni, ma si mette a nudo. Una prova di maturità artistica e personale, che consolida la visione di Christian Revo all’interno della nuova scena rap italiana: un artista che non ha paura di guardarsi dentro e restituire, con coraggio e stile, tutto ciò che trova.

L’EP è stato anticipato da “MOOD” una trap song in lingua napoletana che vede la collaborazione con Ciro Zero, una love song dal sapore agrodolce che racconta i contrasti emotivi di una relazione vissuta tra desiderio e disillusione.

Christian Revo nasce a Secondigliano (Napoli) nel 1997. All’età di 6 anni si trasferisce con la sua famiglia a Chicago (Illinois, USA), ed è in questa fase che si avvicina alla cultura Hip Hop americana. Alla fine delle elementari, dopo alcuni problemi familiari, ritorna a Napoli ed inizia la scuola media, periodo nel quale inizia a frequentare le prime jam e battle di freestyle. Nel 2016 pubblica il suo primo album: “Toggiur”, che riscuote fin da subito un discreto successo e nel quale illustra l’immaginario Cookie Gang. L’album si contraddistingue per le sue sonorità trap e si presenta come una vera novità nella scena urban partenopea. Nel 2018, dopo essersi trasferito in Belgio, continua a lavorare alla sua musica pubblicando vari singoli. Nel 2019 torna a Napoli e pubblica il suo secondo album, “Talento Sprecato”, che ad oggi conta milioni di streams. Nel 2021 pubblica l’ep Piano C, riscontrando dei buoni ascolti. Dopo la pubblicazione di alcuni singoli si prepara a partecipare nel 2024 al rap show di Netflix “Nuova Scena”, in concomitanza del quale pubblica il singolo “BOUNCE” che conta centinaia di migliaia di ascolti. Subito dopo continua a rilasciare altri singoli, tra cui “NOS”, “CARDI” e “LONELY”, quest’ultima conta quasi un milione, e “GANGSTA”, uscito lo scorso dicembre. Nel 2025 l’artista ha pubblicato i singoli “CALI” e “MOOD” feat. Ciro Zero.

Il profilo ufficiale del cantante:

https://www.instagram.com/christianrevo_/