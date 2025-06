Sei Vigili del Fuoco di Avellino promossi Capi Squadra

Nomine ufficiali il 20 giugno, il comandante Bellizzi: “Pronti alle sfide”

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino annuncia con orgoglio la promozione di 6 nuovi colleghi al grado di Capo Squadra. Questa importante tappa della loro carriera, ufficializzata in data 20 giugno 2025, rappresenta un riconoscimento del loro impegno, professionalità e dedizione al servizio della comunità.

I nuovi Capi Squadra hanno completato con successo un percorso formativo specifico, che li ha preparati ad assumere le responsabilità di coordinamento e gestione delle operazioni di soccorso. Il loro ruolo è fondamentale all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto sono i primi responsabili delle squadre operative sul campo, garanti della sicurezza dei propri uomini e delle persone da soccorrere.

Come di consueto, i nuovi Capi Squadra andranno in prima assegnazione a colmare le vacanze di personale generate, in particolare, nelle sedi del nord Italia, dove si registra una maggiore carenza di organico.

Il comandante reggente, ing. Mario Bellizzi, ha dichiarato:

“Siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi Capi Squadra, che con il loro entusiasmo e la loro preparazione sapranno affrontare con successo le sfide che li attendono. La loro formazione è stata completa e mirata, e siamo certi che sapranno essere un esempio per i colleghi più giovani.”

I neo Capi Squadra sono: Restaino G., Troisi S., Iannaccone L., De Pascale P., Tirri F., Francesca D.