"Dietro ogni dipendenza, una storia da ascoltare"

Presso l’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera si è svolto un importante convegno promosso dall’ASM, dedicato al ruolo della psicoterapia cognitivo – comportamentale nella cura delle dipendenze. L’Ugl Matera, con il Segretario provinciale Pino Giordano e Margherita Rasulo dirigente Provinciale della Segreteria Salute, ha preso parte all’iniziativa.

“Dietro ogni dipendenza c’è una storia, una ferita, un bisogno di essere compresi” – dichiarano i rappresentanti Ugl –. “La sfida delle dipendenze patologiche, aggravata dalla diffusione di nuove sostanze, richiede risposte innovative, integrate e radicate nei bisogni reali dei territori”.

Durante l’evento, al quale hanno preso parte autorevoli esponenti istituzionali e scientifici, tra cui Fabio Monticelli (Presidente nazionale SITCC), Cosimo Latronico Assessore regionale alla Salute, Nicola Morea consigliere regionale e il DG ASM Maurizio Friolo, è stato approfondito il legame tra disturbi da uso di sostanze e patologie psichiatriche, con attenzione particolare alla presa in carico terapeutica.

"È fondamentale investire in salute mentale, in particolare per le giovani generazioni – proseguono Rasulo e Giordano – e rafforzare i SerD come presìdi di prevenzione, cura e reinserimento sociale. L'ASM di Matera, insieme alla dott.ssa Antonella Magno, sta tracciando una direzione concreta e capillare. Come Ugl Matera vogliamo rivolgere un sentito grazie all'azienda sanitaria di Matera e alla Società Italiana di terapia comportamentale e cognitiva per questo importante momento di confronto.