Formazione per nuovi automobilisti consapevoli e più sicurezza sulle strade con appuntamento il 21 giugno

Torna ad Avellino Aci Ready2Go

Oltre 30 allievi dell’autoscuola ACI S.a.s. di Musto Bruno & C. affiliata all’Automobile Club Avellino e facente parte del Network delle autoscuole ACI Ready2Go, prenderanno parte ad un corso di guida in sicurezza domani (sabato 21 giugno), a partire dalle ore 8:30, presso il piazzale antistante lo stadio Partenio. I ragazzi inizieranno con una lezione teorica svolta da istruttori qualificati: dalla giusta posizione di guida, alle principali norme del Codice della strada, dalla sicurezza attiva e passiva, a cosa sono e come funzionano gli Adas (cioè i sistemi avanzati di assistenza alla guida) Per poi passare alla parte pratica: come affrontare un ostacolo in maniera corretta, lo slalom tra i birilli, fino a prove di frenata con e senza Abs su una superficie a bassa aderenza.A fine giornata avranno imparato non solo che bisogna mantenere sempre la massima concentrazione quando si è al volante, ma anche a gestire il veicolo in maniera ottimale nel caso di un imprevisto, e, soprattutto, quale sia la differenza tra guidare e ‘guidare bene’. Il Network Ready2Go conta oltre 240 Autoscuole della Federazione ACI in tutta Italia e, grazie ad un metodo certificato e consolidato, intende creare nuovi automobilisti consapevoli e preparati. Obiettivo: promuovere la cultura della sicurezza stradale e contribuire a mitigare il fenomeno degli incidenti stradali per ridurre morti e feriti.

Il presidente dell’Aci Stefano Lombardi sottolinea che “bisogna ancor di più fare leva sulla prevenzione e innalzare i livelli di sicurezza. Serve una maggiore formazione e informazione, più consapevolezza da parte di tutti gli utenti della strada, migliore gestione della circolazione e più controlli”.