L’augurio del Collegio ai diplomandi con consigli su percorsi di laurea che valorizzano le professioni del territorio e dell’edilizia

Da mercoledì 18 giugno scorso sono iniziati gli esami di maturità per oltre 520mila studenti. Una tappa fondamentale per la formazione di ciascun giovane, che segna anche il proprio futuro professionale.

Il Collegio dei Geometri e dei G.L. di Salerno, nella persona del Presidente Geom. Gino Parisi, ha voluto rivolgere un messaggio di vicinanza nei confronti di tutti i maturandi, invitando anche, per chi lo desiderasse, a orientare il proprio percorso di studi successivo a quello delle scuole superiori, in direzione della professione di Geometra, in forte espansione ed evoluzione.

“Da parte mia e dell’intero Collegio dei Geometri e dei G.L. di Salerno – ha dichiarato il Presidente Parisi – esprimo un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che in questi giorni sono alle prese con le prove scritte dell’esame di maturità. Una tappa che ha segnato il percorso formativo di tutti noi, indirizzandoci poi a quelle che sono state le scelte della nostra vita professionale”.

“A tal proposito – ha aggiunto il Presidente Parisi – invito i neo-diplomati, soprattutto coloro che hanno una maggiore propensione verso le materie tecnico-scientifiche, a prendere in seria considerazione le opportunità che offrono i corsi di lauree per la nostra categoria, in particolare quello in “Tecniche per l’edilizia ed il Territorio”, che si inquadra in un nuovo contesto nazionale ed internazionale volto a ricollocare la figura professionale del Geometra all’interno di un percorso di studi universitario. Tra l’altro, ricordo che sono anche attivi i TOLC (Test on Line Cisia), rivolti proprio agli aspiranti geometri che intendono accedere al corso di laurea professionalizzante in Tecniche e Tecnologie per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio (LP-01)”.

Insomma, un percorso che si chiude e uno che può aprirsi con la possibilità di avere tante opportunità nel variegato mondo del lavoro e l’obiettivo di trattenere sul territorio salernitano le migliori professionalità di questo settore specifico.