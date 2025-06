Disponibile in streaming digitale e in formato fisico dal 24 giugno 2025

Dal 24 giugno 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “BARRIERE” (Overdub Recordings) il nuovo album de LAFABBRICA.

“Barriere” è un disco che racconta una realtà frammentata e soffocante, fatta di barriere quotidiane e strutturali che si manifestano sotto forma di limiti sociali, economici e personali. Questi ostacoli — l’età, il lavoro, la politica, la famiglia, la guerra — vengono rappresentati non solo come fattori di isolamento, ma anche come motori di resistenza. Al centro dell’album c’è una generazione al margine, sospesa tra il desiderio di vivere pienamente e la necessità di sopravvivere. Le canzoni danno voce a chi si sente oppresso, escluso o costretto a lottare ogni giorno contro lo stato delle cose, trasformando la frustrazione in consapevolezza, e la fatica in forza. È un racconto collettivo fatto di urgenza, consapevolezza e opposizione, che trasforma il limite in atto politico e umano.

Spiega la band a proposito del disco: “Sono ovunque, spesso ci limitano, a volte ci riparano, vorremmo erigerle per proteggere e superarle per raggiungere, frantumarle per sentirci migliori o costruirle per difenderci. Le barriere esistono, ovunque, abbiamo provato a raccontare le nostre”.

“BARRIERE” TRACKLIST:

Non mi aspettare Fuori Kiev Nella tua testa Come stai Matteo? Dopo tutto sono io Regina A fari spenti Intorno

LaFabbrica nasce nel 2017 a Napoli, nel quartiere Bagnoli, per volontà di Adriano Caligiuri al basso (Mamasan, Nicole Has Cage) e dei fratelli Carmine De Majo alla chitarra (Dawnless) e Gianluca De Majo alla voce (Nicole Has Cage), con l’intento di dare vita al materiale inedito accumulato nel tempo.

LaFabbrica è l’incontro di musicisti ed esperienze legate all’area flegrea dove i resti dell’“Archeologia Industriale” dell’ex fabbrica Italsider “violentano” il territorio di uno dei golfi più belli al mondo. Il progetto rappresenta la voglia di riscatto dalla schiavitù del lavoro in un mondo che globalizza e consuma senza lasciare scampo ai deboli e a chi non si conforma alla massa.

LaFabbrica è l’amore per il rock nella sua forma più viscerale, per la libertà che veicola la musica, per l’arte come ancora di salvezza in un mondo alla deriva.

La band avvia delle sessioni di registrazione di alcuni brani in versione demo sotto la produzione di Diego Abbate (Mamasan,Foja) senza ancora avere un batterista come parte integrante del progetto. Nel corso delle riprese vengono aggiunti alla formazione Diego Abbate alla chitarra ed Umberto Dell’Anno (Metharia,Cabo) alla batteria.

La band al completo procede alla stesura di nuovi brani ed avvia le registrazioni del primo LP per Materia Principale, nello studio dell’etichetta che ha dato i natali ad album indie della scena napoletana quali ‘Na Storia Nova’ dei Foja e ‘Something about Mary Quant’ dei TheCollettivo. Anticipato dai singoli “Lava” e “Sogno”, nel 2020 LaFabbrica pubblica il disco di debutto “Dieci Piccole Canzoni Urbane” che frutta al gruppo buone recensioni da parte di magazine musicali ed addetti ai lavori. L’emergenza sanitaria del periodo successivo non consente grandi spazi per le esibizioni dal vivo, la band si concentra quindi sulla stesura di nuovo materiale inedito e decide di entrare in studio per la produzione dell’EP “Terra Bruciata Volume Uno”, pubblicato nel 2022 e preceduto dal singolo “Il Mulo”.

Dopo la breve ripresa dell’attività live, la band entra a far parte del roster di Overdub Recording ed inizia la produzione del secondo LP “Barriere”.

Dopo i singoli “Fuori” e “Dopo tutto sono io”, “Barriere” è il nuovo album de LaFabbrica pubblicato da Overdub Recordings, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico dal 24 giugno 2025.

Sito Web | Facebook | Instagram |Deezer | YouTube | Spotify