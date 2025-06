Il congresso rilancia politica, cultura, turismo ed eccellenze agroalimentari per lo sviluppo dell’Irpinia

Nunzio Fiorillo è stato eletto coordinatore provinciale di Avellino di Noi Moderati al termine del congresso svoltosi questa mattina in città, al Circolo della Stampa. Durante i lavori, presieduti dal coordinatore regionale campano del partito, Gigi Casciello, sono stati eletti anche i delegati regionali e nazionali. A concludere l’assemblea Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti Locali di Noi Moderati e vice capogruppo alla Camera.

“Viviamo un momento di difficoltà nelle province campane: se è vero che il centrodestra non governa alcun Comune importante, è altrettanto vero che non lo fa neppure il centrosinistra. Il centrodestra deve avere la forza di presentarsi in modo compatto per portare avanti la proposta politica delle quattro forze che governano il Paese – ha dichiarato Bicchielli – Per vincere le elezioni occorre partire proprio dalla compattezza. In questa provincia, così come nelle altre, è necessario rimettere al centro la politica, che deve prevalere sul falso civismo. Una coalizione come la nostra, che punta a governare il Paese anche nei prossimi anni, non può permettersi di perdere le elezioni regionali: la Campania è la seconda regione d’Italia. La nostra proposta è forte, coerente e vincente: dobbiamo proseguire il lavoro svolto finora e continuare lungo il percorso dell’azione di buon governo, coinvolgendo anche la nostra regione”.

“Con la celebrazione del congresso provinciale ad Avellino e l’elezione a coordinatore provinciale di Nunzio Fiorillo, continua il lavoro di radicamento sui territori, soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali, alle quali Noi Moderati sarà presente con liste autorevoli e competitive in tutta la Campania. Il nostro compito non è facile ma ci confortano le adesioni che quotidianamente registriamo, così come sta accadendo anche in Irpinia, grazie a lavoro che Nunzio Fiorillo e gli altri amici del coordinamento provinciale stanno portando avanti da tempo”, ha affermato Casciello.

“L’Irpinia ha bisogno di un nuovo slancio politico e amministrativo, capace di unire le migliori energie della nostra comunità e rispondere alle reali esigenze del territorio”, ha detto a margine del congresso il neo coordinatore provinciale Nunzio Fiorillo.Tra le priorità evidenziate da Fiorillo, la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e religioso dell’Irpinia, anche come leva per attrarre nuove forme di turismo e ampliare il target di riferimento in termini di visibilità e accessibilità, anche a livello internazionale.

“Un altro aspetto fondamentale è la valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari: l’Irpinia vanta numerose certificazioni di qualità su formaggi, vini e altre produzioni tipiche, ma non ha ancora un peso adeguato nei mercati nazionale e internazionale. Su questo fronte, Noi Moderati ha avanzato proposte concrete per trasformare le nostre eccellenze in un volano di sviluppo economico e occupazionale”, ha concluso