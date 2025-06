Pronta la IV edizione tra montagna, sport, cultura e musica

Sabato 21 giugno Volturara Irpina si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico all’aria aperta in occasione della quarta edizione di Volturara Outdoor, la manifestazione dedicata agli amanti della montagna, degli sport ad essa legati e delle tradizioni locali. Una giornata intera, dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte, per vivere il territorio attraverso vie ferrate, arrampicate, escursioni a piedi, a cavallo, in bike e trekking, ma anche per assaporare le eccellenze gastronomiche e culturali della valle.

Tra le attività previste:

- Esposizione e degustazione di prodotti tipici, con protagonisti i prodotti di eccellenza della Valle del Dragone;

- Stand gastronomici aperti a pranzo e a cena, (gradita la prenotazione);

- Visite guidate al Museo Etnografico e alla suggestiva Piana del Dragone;

- Escursioni naturalistiche per tutte le età e livelli;

Gran finale con la Festa della Musica, che vedrà sul palco la band U-Tone, per chiudere la giornata tra note e allegria.

L’evento, promosso dal Comune di Volturara Irpina con la Pro Loco, Mountain Pro, Ischia Verticale, Radici, il CAI di Avellino e numerose associazioni locali, è pensato per unire sport, cultura e sostenibilità, valorizzando le straordinarie risorse naturali e culturali del territorio.

“Volturara Outdoor è una delle tante iniziative che testimoniano la nostra volontà di rendere Volturara Irpina una delle realtà più importanti per le attività legate alla montagna, oltre ad essere una vera cittadella dello sport, del turismo e della cultura – afferma il Sindaco, Marino Sarno -. Ogni anno crescono le presenze, segno che la nostra offerta è attrattiva, variegata e di qualità. Stiamo investendo molto per valorizzare il patrimonio naturalistico e storico della nostra comunità, e grazie alla collaborazione con le associazioni, le guide e gli operatori locali possiamo offrire esperienze uniche in un contesto accogliente e autentico. Volturara è pronta ad accogliere chi cerca natura, gusto e avventura, con strutture ricettive e servizi sempre più efficienti”.