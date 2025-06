I ministri dell’Economia e delle finanze dell’UE si riuniscono il 19 e 20 giugno per discutere euro digitale, bilancio, competitività e adesione della Bulgaria alla zona euro entro il 2026

I ministri delle Finanze della zona euro e dell’UE sono a Lussemburgo oggi e domani, 19 e 20 giugno, per le riunioni dell’Eurogruppo e del Consiglio “Economia e finanza“ (ECOFIN).

Oggi i Commissari Valdis Dombrovskis e Maria Luís Albuquerque rappresenteranno la Commissione alla riunione dell’Eurogruppo. I ministri discuteranno dei risultati della consultazione ai sensi dell’articolo IV del Fondo monetario internazionale (FMI), dei recenti sviluppi di bilancio nella zona euro e dell’adesione della Bulgaria alla zona euro. Continueranno il lavoro sulla competitività, con una presentazione del Fondo monetario internazionale sugli ostacoli al mercato interno, seguita da una discussione sullo stato dei lavori relativi all’euro digitale.

Il Commissario Dombrovskis parteciperà alla conferenza stampa successiva alla riunione, intorno alle ore 19:00.

Domani i Commissari Maroš Šefčovič, Dombrovskis e Albuquerque rappresenteranno la Commissione alla riunione dell’ECOFIN.

Il Commissario Šefčovič presenterà il punto di vista della Commissione sul pacchetto di riforma dell’unione doganale, durante il quale sarà presentata la relazione del Consiglio sullo stato di avanzamento del pacchetto. La Commissaria Albuquerque informerà i ministri sullo stato di avanzamento delle proposte legislative in materia di servizi finanziari. Il Commissario Dombrovskis rappresenterà la Commissione sui restanti punti all’ordine del giorno. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sul pacchetto di primavera del semestre europeo 2025, adotteranno una nota orizzontale sulle raccomandazioni specifiche per paese, raccomandazioni sui piani nazionali strutturali di bilancio a medio termine, nonché decisioni e raccomandazioni nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. I ministri saranno invitati ad adottare la raccomandazione per la zona euro che apre la strada all’adozione dell’euro da parte della Bulgaria entro gennaio 2026 e terranno dibattiti sulla competitività, sui prezzi dell’energia e sull’impatto economico dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Consiglio dovrebbe adottare i piani modificati presentati da Belgio, Croazia, Cipro, Italia, Lituania, Malta, Polonia e Slovenia. Dovrebbe inoltre approvare una relazione semestrale sulle questioni fiscali e conclusioni sui progressi compiuti dal gruppo “Codice di condotta”.

Il Commissario Dombrovskis parteciperà alla conferenza stampa successiva alla riunione, intorno alle ore 15:00.