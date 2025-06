Premio Artis Suavitas 2025: gala ai Templi di Paestum (SA)

Il 12 luglio ai Templi di Paestum il gala con Giusy Meloni. Premi a Gratteri, Nespoli, Morelli, Pinguini Tattici Nucleari e un tributo a Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin

Il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, le famiglie Cecchettin e Tramontano e l’astronauta Paolo Nespoli che riceveranno riconoscimenti alla memoria di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin, e i Maestri pasticcieri Debora e Nicola Massari, saranno tra i protagonisti della sesta edizione del Premio Artis Suavitas, in programma il 12 luglio nella cornice del Tempio di Nettuno, all’interno del Parco Archeologico di Paestum (Salerno). A salire sullo stesso palco per ricevere i riconoscimenti saranno anche Raffaele Morelli, psicologo e saggista; Pierluigi Acquaviva, imprenditore e CEO di Dolciaria Acquaviva; l’attore Alessio Boni e lo scultore Helidon Xhixha.

La lista dei premiati è stata ufficializzata questa mattina a Napoli, nel corso della conferenza stampa ospitata a bordo della nave Costa Smeralda che ha avuto come ospiti l’attrice Valeria Angioni e i creator Casa Surace. Durante l’incontro è stato anche consegnato il Premio Artis Suavitas 2025 a Pierluigi Pardo. «Per me il racconto dello sport, che è la più futile tra le cose serie, è storytelling. Il calcio abbraccia e contamina tutto, in particolar modo in una città come Napoli: un posto “cool” in cui stanno crescendo i turisti e il pil», ha detto il giornalista ricevendo il premio proprio per la sua capacità di connessione tra il racconto sportivo e la società.

Nell’albo del Premio Artis Suavitas 2025 anche Al Bano Carrisi che ha ricevuto in anteprima il riconoscimento lo scorso 26 maggio a Napoli, al Gold Tower Lifestyle Hotel.

Premio Artis Suavitas 2025 anche ai Pinguini Tattici Nucleari che riceveranno il riconoscimento il prossimo 27 giugno a Napoli. A premiarli sarà la famiglia di Giulia Tramontano in un gesto simbolico e di ringraziamento per il brano Migliore - inserito nel nuovo album della band, Hello World - e dedicato alla giovane vittima di femminicidio e al figlio che portava in grembo.

A condurre la conferenza stampa sulla nave ammiraglia di Costa Crociere sono stati la docente di Cinema, radio e televisione, Anna Bisogno, e lo speaker radiofonico e direttore artistico di Radio Punto Nuovo, Bruno Gaipa.

Presentata anche la conduttrice del Premio Artis Suavitas 2025, Giusy Meloni, giornalista e volto televisivo di DAZN che sarà sul palcoscenico dell’incantevole Tempio di Nettuno di Paestum per condurre la serata di gala. «Per me avere la possibilità di essere il 12 luglio a Paestum a condurre è un’opportunità straordinaria. Questa terra mi ha sempre accolta molto bene», ha affermato Giusy Meloni che così ha raccontato lo spirito dell’edizione 2025.

Il Premio è promosso dall’associazione Artis Suavitas Aps, fondata dal Cav. Avv. Antonio Larizza e si avvale del contributo di un prestigioso comitato scientifico composto dal regista Pupi Avati, dallo scrittore Maurizio De Giovanni, dal condirettore nazionale della TGR RAI Antonello Perillo e dal Maestro pasticciere Iginio Massari.

«Artis Suavitas non è solo una cerimonia, ma un progetto che premia l’impegno, il pensiero e la qualità. Ogni edizione aggiunge nuovi tasselli a un percorso in cui il merito viene riconosciuto come un gesto culturale – ha dichiarato Antonio Larizza –. Crediamo nel valore della bellezza, nel rigore, nell’autenticità dei percorsi e nell’importanza di creare occasioni di dialogo tra mondi diversi, ma accomunati dalla passione e dalla competenza. Il nostro intento non è la celebrazione delle persone, ma il racconto delle loro azioni che contribuiscono, ognuno nel proprio ambito, alla costruzione di una società più consapevole».

Il programma 2025 si arricchisce anche della XIII edizione del Festival School Movie-Cinedù, spazio dedicato al mondo scolastico e all’audiovisivo educativo, con tre giornate di proiezioni, incontri e premiazioni aperte a studenti e istituti da tutta Italia.

«Il tema di quest’anno è la felicità, intesa come diritto fondamentale – ha spiegato Enza Ruggiero, ideatrice e direttrice del progetto –. In un tempo segnato da incertezze, abbiamo voluto lanciare un messaggio di pace attraverso gli 80 cortometraggi realizzati dai ragazzi. School Movie è un laboratorio creativo che fa del linguaggio del cinema lo strumento ideale per valorizzare le competenze e promuovere la condivisione».