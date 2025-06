Tra lettere di costituzione in mora, pareri motivati e ricorsi alla Corte, la Commissione vigila sul rispetto del diritto UE da parte degli Stati membri

Per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare appieno della legislazione dell’Unione europea, la Commissione mantiene un dialogo costante con gli Stati membri al fine di garantire il rispetto del diritto dell’Unione. Può inoltre avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri in caso di inadempienza.

Le decisioni adottate oggi in relazione alle procedure d’infrazione comprendono 32 lettere di costituzione in mora e 24 pareri motivati. La Commissione ha inoltre deciso di sottoporre 12 casi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e di archiviare 44 casi in cui gli Stati membri interessati, in cooperazione con la Commissione, hanno posto fine alle infrazioni e assicurato il rispetto del diritto dell’UE.

Le decisioni e i relativi comunicati stampa sono disponibili online. Maggiori informazioni sulle procedure di infrazione dell’UE sono disponibili nella sezione di domande e risposte.