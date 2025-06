La Commissione invita a contribuire all’attuazione dei 20 principi del pilastro europeo per un’Europa più equa e inclusiva

Oggi la Commissione europea ha avviato il processo di consultazione sul piano d’azione per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Il pilastro stabilisce 20 principi fondamentali che guidano l’UE verso un’Europa sociale forte, equa, inclusiva e ricca di opportunità nel XXI secolo. Il piano d’azione è volto a contribuire all’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali in tutta l’Unione. Rispetta il modello sociale di ciascun paese e valorizza lo stile di vita europeo, che dipende dalle tutele e dalle opportunità della nostra economia sociale di mercato. La Presidente von der Leyen ha annunciato il piano d’azione nei suoi orientamenti politici.

Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, ha dichiarato: ”L’attuazione del pilastro dei diritti sociali migliorerà la vita delle persone in tutta Europa, creando posti di lavoro di qualità, migliorando la sicurezza del lavoro e il benessere delle persone. Il nuovo piano d’azione rifletterà gli enormi cambiamenti che stiamo osservando nei nostri mercati del lavoro, nelle nostre società e nelle nostre economie e trasformerà tali cambiamenti in opportunità per nuovi e migliori posti di lavoro, maggiore parità e migliori competenze, maggiore protezione sociale e inclusione. Le persone in tutta Europa ci dicono costantemente che le questioni sociali sono in cima alla loro lista di preoccupazioni: incoraggio quindi individui e parti interessate a partecipare a questa consultazione. Ascoltare un’ampia gamma di opinioni ci aiuterà a definire le politiche sociali per gli anni a venire.“

La Commissione chiede pareri sull’impatto del piano d’azione 2021, sugli insegnamenti tratti e sui potenziali settori di miglioramento in cui potrebbero essere necessari ulteriori progressi. La Commissione cerca inoltre contribuiti per l’elaborazione di un nuovo piano d’azione che sarà varato nei prossimi mesi.

Il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d’azione 2021 hanno rafforzato l’economia sociale di mercato dell’Europa. Il piano d’azione 2021 conteneva 75 azioni da intraprendere a livello nazionale e dell’UE. Le 75 azioni elencate nel piano sono state tutte realizzate con successo.

Sia la consultazione sia l’invito a presentare contributi rimarranno aperti per 12 settimane, fino al 4 settembre 2025.