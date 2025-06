Il consigliere rilancia la proposta di legge dopo il rapporto Caritas: "Serve tutelare i più fragili"

“Il nuovo rapporto Caritas fotografa una realtà drammatica per la Campania: siamo la terza regione italiana per incidenza di povertà assoluta e un tessuto sociale segnato da esclusione, precarietà abitativa e rinuncia alle cure per motivi economici. Sempre più cittadini si ritrovano senza accesso ai servizi essenziali, in balia di una crisi che non è più emergenziale ma strutturale. Si tratta di condizioni croniche, che coinvolgono famiglie con minori, lavoratori poveri, anziani soli. In questo scenario, torniamo a chiedere con forza che il Consiglio regionale approvi la nostra proposta di legge per l’istituzione del Reddito Regionale di Cittadinanza, ferma da marzo 2024. È una misura concreta, pensata per sostenere chi resta escluso dai fallimentari provvedimenti nazionali” . A dirlo è Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania e primo firmatario della proposta.

“Il Reddito Regionale di Cittadinanza non è assistenzialismo, ma un’opportunità per restituire dignità, sicurezza e autonomia a migliaia di cittadini campani. Una misura che con il coinvolgimento del mondo produttivo può diventare anche uno strumento attivo contro la disoccupazione. I dati Caritas sono un campanello d’allarme inequivocabile: chi continua a rimandare questa discussione si assume la responsabilità politica di lasciare senza risposte le fasce più fragili della popolazione campana”.