Giordano (Ugl): “Auguri al nuovo pastore di Matera-Irsina”

“Rivolgo a S.E.R. Mons. Benoni Ambarus nuovo Arcivescovo che entra ufficialmente alla guida della diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, i migliori auguri di buon lavoro e i più sinceri auguri per il suo nuovo impegno pastorale. Sua Eccellenza saprà svolgere la nuova missione affidatagli dal Santo Padre Leone XIV con impegno e dedizione, con le quali illuminerà un territorio così dinamico e complesso attraverso l’esperienza dell’attività precedentemente svolta e sicuramente sarà stimolo al cambiamento nella giustizia, nel pieno rispetto della dignità di tutti e di ciascuno“.

Lo dichiara il segretario provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano per il quale, “a nome di tutta l’Ugl Matera desidero ringraziare Sua Eccellenza per l’attenzione e la proficua collaborazione che sicuramente avrà in tutti questi anni della sua prossima permanenza verso il sindacato. Sua Eccellenza, saprà svolgere la nuova missione pastorale affidatagli dal Santo Padre con impegno e dedizione. Desidero esprimere a Monsignor Benoni Ambarus i migliori auguri di buon lavoro alla guida della Diocesi. Sono certo che saprà creare un legame forte con Matera e i materani, gente di fede semplice e concreta. L’augurio – conclude Giordano – è di poter incontrarlo quando prima e collaborare assieme, ognuno con il proprio compito e attraverso la propria istituzione, per poter rispondere al meglio alle esigenze della comunità in un momento, come quello attuale, certamente non facile. ‘Don Ben’ succede a Monsignor Pino Caiazzo, che dopo l’ultima messa di ringraziamento celebrata l’1 marzo scorso nella Cattedrale di Matera, si era insediato il 13 marzo scorso per guidare da Vescovo la diocesi di Cesena-Sarsina. A Monsignor Caiazzo un grazie di vero cuore per tutto ciò che negli anni ha fatto sapendo che non lo dimenticheremo mai”.