Nuove misure contro i prodotti illegali nell’ambito del regolamento sui servizi digitali

Oggi la Commissione ha compiuto due passi importanti nella sua indagine sul rispetto del regolamento sui servizi digitali da parte di AliExpress. Il regolamento e le azioni intraprese oggi mirano a garantire la sicurezza online degli utenti e dei consumatori.

In primo luogo, la Commissione ha accettato e reso vincolanti una serie di impegni offerti da AliExpress per rispondere a una serie di preoccupazioni, come la trasparenza della piattaforma in relazione a pubblicità e sistemi di raccomandazione.

In secondo luogo, a seguito di un’indagine approfondita, la Commissione ha constatato in via preliminare che AliExpress ha violato l’obbligo di valutare e attenuare i rischi connessi alla diffusione di prodotti illegali a norma del regolamento sui servizi digitali.