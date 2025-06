Dal 20 al 21 giugno proiezioni a Lioni e Aquilonia con giovani registi italiani

Il tour dei documentari della rassegna Italian Doc New Wave – giovani autori sulle rotte del cinema del reale, in corso dal 30 maggio nella provincia di Avellino, toccherà Lioni il 20 giugno e Aquilonia il 21. Storie diverse, raccontate con una varietà di approcci cinematografici e veicolate in formati differenti sono al centro del progetto del Centro Studi Cinematografici che promuove giovani registi italiani con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per chi crea”, con la direzione artistica del critico e docente Silvio Grasselli. Dopo le quattro date di Bisaccia, organizzate in collaborazione con il locale Forum dei Giovani, il tour resta per il momento in Alta Irpinia per concludersi il 27 e 28 giugno ad Avellino.

Venerdì 20 alle 21:30 al Multisala Cinema Nuovo di Lioni sarà proiettato Vergot, pluripremiato film di diploma che la regista trentina Cecilia Bozza Wolf ha realizzato al termine del proprio ciclo di studi alla ZeLIG, una delle principali scuole di cinema documentario italiane. In questo intenso lavoro la regista si immerge nelle relazioni conflittuali di una famiglia di coltivatori che vive in una valle alpina, dove si parla un dialetto greve quanto lo sono i modi di fare: una vicenda tutta maschile che vede il figlio più giovane, diciannovenne omosessuale, affrontare il padre con il sofferto sostegno del fratello maggiore.

Sabato 21 alla Casa della Cultura di Aquilonia il romano Fulvio Risuleo presenterà al pubblico Reportage Bizarre, un progetto di documentario interattivo per il web realizzato nella più totale indipendenza produttiva e creativa. L’autore, diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, a poco più di trent’anni è già autore affermato con tre lungometraggi di finzione al suo attivo, oltre che noto per la sua carriera di fumettista. Tra i suoi diversi esperimenti con i formati non commerciali, questo progetto propone una inconsueta esplorazione della città di Parigi composta da 20 video-frammenti, uno per ogni quartiere, che lo spettatore può selezionare a piacere costruendo diverse, intriganti linee narrative.

Italian Doc New Wave – giovani autori sulle rotte del cinema del reale porta in Irpinia, territorio in buona parte sguarnito di sale e soprattutto di occasioni di incontro con il cinema non commerciale, una selezione di alcuni tra i più interessanti autori di documentario della scena contemporanea, tutti under 35, che ben rappresentano un paradigma sintetico delle nuove forme produttive, estetiche e narrative del “cinema del reale” italiano.



Di seguito i trailer dei due lavori in programma il 20 e 21 giugno:

Vergot https://youtu.be/jPMbnAsetvM

Reportage Bizarre https://youtu.be/O4E5CHwofnA

