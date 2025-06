Dal 20 giugno il nuovo singolo R&B che racconta una storia d’amore senza fine

Una storia che resta sospesa, che non finisce mai davvero.

Dopo aver dato il via a un nuovo capitolo del suo percorso artistico con “SHALLA”, LDA torna venerdì 20 giugno con “ATTIMO ETERNO” (Columbia Records/Sony Music Italy), una ballad R&B che racconta l’amore da un’altra prospettiva.

In questo brano, il romanticismo si spoglia della retorica e si mostra per ciò che è: fragile, disilluso, immerso tra i non detti e le ripetizioni stanche delle relazioni che si consumano. È una tensione continua tra il bisogno e il distacco, tra il ricordo e l’assenza, che dà vita a una dimensione temporale immobile, quasi circolare, dove ogni minuto pesa più di quanto dovrebbe.

«“ATTIMO ETERNO” è un invito a ritrovare l’amore vero, senza avere dubbi nei momenti di difficoltà. Questa canzone per me ha un nome e cognome, dovevo dire ciò che provavo ad una persona, ma spero che in tanti si possano ritrovare nelle mie parole», racconta LDA.

La produzione, raffinata e ispirata al soul-pop internazionale, si intreccia perfettamente alle parole di LDA, che tornano indietro, poi avanzano, si contraddicono, come chi prova a convincersi che una relazione sia finita anche se non è ciò che vuole davvero. Perché quando un amore finisce, anche il futuro può iniziare a sembrare vuoto, dimenticabile.

“ATTIMO ETERNO” arriva dopo “SHALLA”, il punto di svolta che LDA aspettava da tempo, una canzone d’amore in chiave R&B in cui il ritornello diventa quasi un mantra, un’esortazione a vivere senza catene, ricordandoci che a volte è necessario lasciarsi andare al flusso delle cose senza cercare di controllarle.

ll progetto è stato anticipato da una serie di freestyle pubblicati sul profilo Instagram dell’artista (https://www.instagram.com/p/DHTSYhzCbor/), diretta da Mario Miccione, che vedono LDA condannato a scontare una pena in un “carcere musicale” per aver tentato di portare l’R&B in Italia. Quella di LDA nei nuovi brani è infatti una vera e propria rinascita musicale, che lo stimola a superare i propri limiti e a esprimere se stesso in tutte le sue sfaccettature.

Nato nel 2003 a Roma, LDA muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni. Nel 2017 pubblica il suo primo inedito, “Resta”, uscito in seguito al feat con Il Mago, che gli chiede di collaborare al suo brano “Orizzonte”, dopo aver notato le sue performance online. Nel 2020 è uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, insieme a Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Nello stesso anno, inoltre, collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera”. A marzo 2021 lancia il suo secondo singolo “Vivimi”, uscito pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici. Durante il percorso nella scuola, LDA ha presentato quattro brani inediti, primo dei quali è “Quello che fa male”, certificato prima oro e poi platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Ha pubblicato in seguito “SAI” (prod. D. Whale), “Scusa” (prod. D. Whale) e “Io volevo solo te” (prod. Michele Canova Iorfida), tutti singoli che hanno reso LDA uno degli allievi più amati di Amici21, facendogli conquistare oltre 60 milioni di streaming (audio e video) e l’affetto delle centinaia di migliaia di fan che lo seguono giornalmente. Dopo aver lanciato il singolo “BANDANA”, certificato disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), LDA ha pubblicato a maggio 2022 il suo omonimo album d’esordio. A luglio dello stesso anno è uscito “Lo Que Mas Nos Duele”, una versione bachata della hit “Quello che fa male” e a novembre “Cado”, scritta insieme ad Albe. LDA è stato in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani” (disco d’oro), contenuto nel suo nuovo album “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), a cui ha fatto seguito un tour di più date, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD. A maggio 2023 esce “Granita”, singolo che ci ha accompagnato per tutta l’estate, mentre a settembre l’artista è approdato su Netflix con “Castello di sabbia”, sigla della seconda stagione della serie tv “DI4RI”, a cui è seguito a dicembre “Promesse”. A maggio 2024 è uscito con l’ultimo singolo “Rosso Lampone”. Ad aprile 2025 ha dato il via a una nuova fase del suo percorso con il brano “SHALLA”.