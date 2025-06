"Ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente"

“Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. In questo contesto, affermiamo che Israele ha il diritto di difendersi. Ribadiamo il nostro sostegno alla sicurezza di Israele. Affermiamo anche l’importanza di proteggere i civili. L’Iran è la principale fonte di instabilità e di terrore nella regione. Siamo sempre stati chiari sul fatto che l’Iran non potrà mai disporre di un’arma nucleare. Chiediamo che la risoluzione della crisi in Iran porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, incluso un cessate il fuoco a Gaza. Rimarremo vigili sulle implicazioni per i mercati internazionali dell’energia e saremo pronti a coordinarci, anche con partner che condividono gli stessi principi, per salvaguardare la stabilità del mercato.”

Dichiarano i leader del G7.