Finale il 24 ottobre alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio di Avellino

Sono già 250 gli studenti-innovatori che hanno preso parte alle attività formative di Start Cup Campania 2025, la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario promossa dalle Università campane Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale. L’obiettivo è quello di sostenere l’imprenditorialità e diffondere la cultura d’impresa tra studenti, ricercatori e giovani imprenditori.

L’iniziativa, che si svolge nell’ambito del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), punta a trasformare idee ad alto potenziale tecnologico in progetti d’impresa concreti attraverso un percorso strutturato in tre fasi: formazione, incubazione e competizione.

La fase formativa, iniziata il 14 maggio e in corso fino al 19 giugno, prevede incontri settimanali su temi chiave per lo sviluppo di una startup, dal Business Model Canvas alla protezione della proprietà intellettuale, dalla gestione delle performance aziendali all’intelligenza artificiale applicata alle imprese. Insieme a esperti e operatori dell’ecosistema dell’innovazione, i partecipanti acquisiscono competenze strategiche per costruire il proprio progetto imprenditoriale.

Il percorso proseguirà con la fase di incubazione (giugno-settembre), durante la quale i team dovranno iscriversi sul sito ufficiale di Start Cup Campania entro il 30 giugno e presentare il business plan entro il 16 settembre. Seguirà la finale il 24 ottobre, nella sede della Camera di Commercio Irpinia-Sannio di Avellino, con la pitch session che assegnerà premi in denaro (del valore totale di 12 mila euro) ai primi cinque classificati e l’accesso alla finale nazionale del PNI che si svolgerà a Ferrara il 4 ed il 5 dicembre.

Sono previsti, inoltre, i seguenti premi speciali: Premio Speciale Studenti “Mario Raffa” dal valore totale di 5.500 euro (500 in denaro e 5.000 in servizi di consulenza messi a disposizione da 012Factory); Premio Speciale Imprenditoria Femminile “Enza Cappabianca” di 6.000 euro (1.000 in denaro e 5.000 in servizi di consulenza messi a disposizione da SEI Ventures); Premio Speciale Climate Change/Green & Blue di 4.000 euro (1.000 in denaro e 3.000 in servizi di consulenza messi a disposizione da Startup Europa Lab (il gruppo vincitore avrà anche accesso alla finale del PNI 2025); Premio Speciale Social Innovation di 6.000 euro (1.000 in denaro e 5.000 in servizi di consulenza messi a disposizione da Fabbrica Italiana dell’Innovazione); Premio Speciale per l’Innovazione Culturale di 1.000 euro.

Start Cup Campania è aperta gratuitamente a gruppi di almeno tre persone con il leader appartenente ad uno degli Atenei promotori, tra cui studenti, laureati (negli ultimi 5 anni), ricercatori, dottorandi e docenti. Ai vincitori, oltre ai premi principali, saranno assegnati riconoscimenti speciali dedicati a studenti, imprenditoria femminile, innovazione sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione culturale.

Il Consiglio direttivo 2025 è composto da Marco Consales, Università degli Studi del Sannio (direttore); Luigi Zeni, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (vicedirettore); Pierluigi Rippa, Università degli Studi di Napoli Federico II; Rosangela Feola, Università degli Studi di Salerno; Andrea D’Andrea, Università degli Studi di Napoli L’Orientale; Roberto Cerchione, Università degli Studi di Napoli Parthenope; Domenico Salvatore, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Marco Consales, Professore Associato presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento e direttore Start Cup Campania 2025, afferma: “Il nostro è un network collaborativo cui partecipano gli operatori dell’ecosistema regionale dell’innovazione. Un’iniziativa che è diventata un riferimento per i giovani che hanno voglia di innovare, come dimostrano le 215 idee di impresa negli ultimi 5 anni, con 30 startup già costituite e mille partecipanti totali che hanno avuto modo di far conoscere i propri progetti.”