Ironia, profondità e talento ai Giardini pubblici di Piazza Municipio domenica 15 giugno

Salerno, 13 giugno 2025 Secondo appuntamento con Racconti d’estate. Domenica 15 giugno sarà il momento di Gianmarco Tognazzi, attore tra i più raffinati del panorama italiano, ospite della quinta edizione del progetto culturale ideato da dLiveMedia e promosso dal Comune di Pellezzano in sinergia con Scabec e la Provincia di Salerno.

Portatore di una tradizione importante ma mai ingombrante, Tognazzi ha costruito una carriera basata sull’intelligenza interpretativa e sull’autoironia.

«Con lui porteremo non solo un nome noto, ma una voce lucida e originale della recitazione, del cinema», afferma il direttore artistico Roberto Vargiu. Un incontro imperdibile tra eleganza e autenticità, per chi ama le storie raccontate con stile e consapevolezza.

Tognazzi, uno di quegli attori che non hanno mai cercato scorciatoie, nemmeno quando porti un cognome ingombrante come il suo. Ironico, elegante e mai banale, ha fatto dell’intelligenza interpretativa il suo tratto distintivo. Il suo modo di stare in scena è una miscela di misura e profondità, sempre pronto a sorprendere con una vena autoironica che lo rende unico nel panorama italiano. È un artista che non rincorre le luci della ribalta, ma se le prende quando serve, con stile e consapevolezza.

L’appuntamento, moderato dalla giornalista Stefania Maffeo, si terrà ai Giardini pubblici di Piazza Municipio a Pellezzano alle 18.15. Intervengono il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra e il direttore di dLive Media Roberto Vargiu.