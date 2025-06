Protocollo tra Sant’Agnello e Piano di Sorrento ha permesso il passaggio di competenze dall’ANAS. A breve i nuovi percorsi pedonali protetti

Si è concluso stanotte il rifacimento del manto stradale sul Corso Italia, intervento programmato sinergicamente dal Comune di Sant’Agnello e dal Comune di Piano di Sorrento, in virtù del protocollo d’intesa firmato, in accordo con ANAS, dal Sindaco Antonino Coppola e dal Sindaco Salvatore Cappiello a settembre 2024, finalizzato alla realizzazione di nuove infrastrutture per il miglioramento della sicurezza stradale e alla riqualificazione della Strada Statale 145 che attraversa entrambi i territori, con particolare riferimento ai tratti di confine che dividono longitudinalmente in due l’asse stradale.

«L’intervento effettuato sul Corso Italia è solo uno dei frutti del protocollo d’intesa firmato con Piano di Sorrento, dopo un complesso e lungo iter autorizzativo – spiega il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola - Acquisendo dall’ANAS la competenza diretta dei lavori, è stato possibile programmare insieme e lavorare sinergicamente, ottimizzando risorse e tempistiche su un tratto di strada ormai interessato da un sempre crescente flusso di traffico e spesso da incidenti. I lavori sono propedeutici alla realizzazione, nelle prossime settimane, di una nuova segnaletica orizzontale e di percorsi pedonali protetti lungo il Corso Italia, che permetteranno ai cittadini di percorrere l’arteria principale della Penisola, per conformazione urbanistica, in maggiore sicurezza».

Il Sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, sottolinea: «Il protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Sant’Agnello rappresenta con concretezza la capacità di poter lavorare al meglio, per il bene della collettività, con programmazione ed efficienza. Corso Italia è un’arteria fondamentale per l’intera Penisola Sorrentina e le nostre due Amministrazioni, in sinergia, contano passo dopo passo di poter innalzare la qualità della sicurezza per residenti ed ospiti: si tratta di un obiettivo centrale nella programmazione degli interventi prioritari sul territorio e che continueremo a condurre insieme».