Tufo (AV) – Il primo Bloomsday dell’Irpinia

Omaggio a James Joyce e al suo "Ulisse" tra letture, riflessioni e dialoghi aperti nella Biblioteca Comunale

Il capolavoro modernista per eccellenza arriva in Irpinia: venerdì 20 giugno alle ore 19, presso la Biblioteca Comunale di Tufo (AV), si terrà il primo Bloomsday irpino, una serata dedicata a James Joyce e al suo romanzo “Ulisse”.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale di Tufo e realizzato in collaborazione con l’associazione #nessunotocchiEva, nasce con l’intento di celebrare la grande letteratura internazionale attraverso una delle ricorrenze culturali più affascinanti del panorama europeo. Il Bloomsday, che ogni anno il 16 giugno riunisce lettori e appassionati in tutto il mondo, approda per la prima volta in Irpinia, portando con sé letture, riflessioni e un confronto aperto sul romanzo che ha rivoluzionato la narrativa del Novecento.

Nel corso della serata, alcuni brani selezionati dell’Ulisse verranno letti e commentati in un dialogo collettivo che intende coinvolgere tanto i lettori esperti quanto i curiosi alle prime armi. Un’occasione per scoprire – o riscoprire – la straordinaria attualità e ricchezza del linguaggio joyciano.

L’appuntamento è aperto al pubblico e gratuito.