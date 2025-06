Il nuovo album fuori venerdì 20 giugno

A volte andare lontano non basta per trovare quello che manca dentro di noi: dopo averci dato un’anticipazione con il singolo “LA GRANDE FUSIONE”, Tripolare torna con “LA VACANZA” (Sugar Music), il suo nuovo progetto discografico in uscita il 20 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Il caldo umido, i tramonti, le discoteche dove non ti diverti mai davvero, gli amori estivi, i silenzi, le notti svegli a combattere zanzare e pensieri. Con questo album Tripolare gioca con il concetto stesso di vacanza e lo trasforma in un momento di introspezione e ricerca personale: c’è chi parte per scappare, chi resta per scelta, chi si sente sempre fuori posto, ovunque si trovi. Undici tracce che si muovono tra desiderio, perdita, ironia e voglia di leggerezza, un invito a prendersi il proprio tempo e a lasciarsi andare.

«Ho lavorato molto, mi sono stancato, forse avrei fatto meglio a non stancarmi proprio ma ormai l’ho fatto e non ho le energie per mettermi in discussione. Quindi mi rendo stupido, non penso. Cerco la vacanza e non trovo la pace. La idealizzo, la pago, ci fuggo e mi obbligo a farmela piacere. Vivo momenti di leggerezza, con un’amarezza di fondo, perché avrei potuto trovarli anche senza un viaggio. Una cosa divertente che non farò mai più fino all’anno prossimo», racconta Tripolare.

In questo nuovo viaggio, Tripolare non è però da solo: “LA VACANZA” è arricchito infatti dalla presenza di alcune tra le voci più interessanti della nuova scena, tra cui SANO, ARIETE, Tredici Pietro e Stef 5k. Un album che parla a chi ha bisogno di respirare, di staccarsi, di ritrovarsi. Un racconto sincero, imperfetto e umano in cui la leggerezza convive con la disillusione e ogni canzone diventa uno specchio in cui riconoscersi, anche solo per un attimo.

Di seguito la tracklist completa dell’album “LA VACANZA”:

LA GRANDE FUSIONE SOS MEDITERRANEO feat. SANO MAI PIÙ MARCIA INDIETRO feat. ARIETE + AMORE – STRESS paura BAGGY BOY DISTRATTO feat. Tredici Pietro “SCUOTERE” FAT ASS feat. Stef 5k TEENAGE DREAM CIPRO

Ad anticipare “LA VACANZA” il singolo “LA GRANDE FUSIONE”, in cui l’artista mette in scena il cortocircuito emotivo tra la dimensione reale e quella virtuale, esplorando la complessità delle relazioni nella società iperconnessa di oggi.

C’è qualcosa di puro e grezzo nella musica di Tripolare, che cerca di rincorrere il presente senza mai dimenticare di esplorarlo, di passare a nuovi umori senza mai temere di provare nuove emozioni. Ogni pezzo è un’istantanea, un attimo congelato, un presente vissuto, ma anche rincorso, in una ricerca continua del proprio obiettivo e della propria identità.

Gabriele Centurione, in arte Tripolare, è un cantautore, musicista e produttore nato a Napoli nel 2002. Con la sua musica Tripolare racconta tutte le sfaccettature dei 20 anni: il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, la ricerca di un proprio equilibrio, la spensieratezza, il sesso, la distanza da casa. Dopo i primi singoli tra cui “Polmoni” e “Melone”, racchiusi nel suo primo EP “Acne”, entra nel roster di Sugar e pubblica a febbraio 2023 il secondo EP, “Panorama20”. Lo stesso anno esordisce al MI AMI Festival e si esibisce al RDS Summer Festival. Ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Drast, Bartolini, i Thrucollected e Vale LP. A maggio 2024 esce il suo primo album “Vitamina Life”, anticipato dal singolo “Lame e collane” (Sugar) e seguito dalla repack “VItamina Life +”. Durante il 2024 Tripolare ha calcato palchi importanti come quello del Concertone del Primo Maggio a Roma e del MI AMI a Milano per poi continuare il tour nei festival estivi.

https://www.instagram.com/tripolare_/

https://www.tiktok.com/@tripolare_