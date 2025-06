Donata alla comunità dal Leo Club Irpinia e dall'APS Nuova Dimensione, l'inaugurazione si terrà il 13 giugno presso la villa comunale

Domani, 13 giugno alle ore 10:30, sarà inaugurata presso la villa comunale di Torelli un’altalena inclusiva, donata alla comunità dal Leo Club Irpinia e dall’APS Nuova Dimensione, simbolo concreto di attenzione verso le fasce più sensibili della popolazione.

L’iniziativa rappresenta un prezioso segnale di sensibilizzazione ed un esempio virtuoso di cooperazione tra associazioni e istituzioni sul tema dell’inclusività.

Un gesto che va oltre la semplice donazione, ponendosi come opportunità di crescita per l’intera comunità, promuovendo il diritto al gioco per tutti i bambini e favorendo momenti di socialità senza barriere.