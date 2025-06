Il libro, che racconta l’esperienza di un giovane detenuto nel carcere di Poggioreale, sarà presentato domani 13 giugno presso la Sala Giunta del Comune

La cooperativa Sociale L’Opera di un Altro e il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno presentano il libro “Cemento” di Claudio Persico, una testimonianza dal carcere di Poggioreale. La presentazione si terrà domani venerdì 13 giugno ore 16:30 presso la Sala Giunta del Comune di Salerno.

Il Libro – edito da Olisterno editore – con la prefazione di Annibale Elia – Docente Universitario- partendo da un racconto sulla condizione di vita nel carcere di Poggioreale sviluppa una riflessione sulle strategie più adeguate a combattere il disagio giovanile, le dipendenze, la fragilità sociale e psicologica. Il giovane autore, oggi in misura alternativa, ha dedicato il libro al garante Ciambriello, nel libro racconta il loro primo incontro nel carcere di Poggioreale e che cos’è cemento: “questa è una storia di cemento, di pietra pesante, di dolore. Quando ti trovi chiuso dento questa fortezza, tutto diventa di cemento: le parole, i sogni, perfino il cuore. Ci sono finito un giorno, per caso, per colpa o per errore.”

Il garante campano Ciambriello: “il mondo del carcere si può cambiare nella misura in cui si incontrano esperienze sociali, del Terzo Settore, del volontariato che aiutano progetti di inclusione sociale così come sta facendo la cooperativa Sociale L’Opera di un Altro.” Alla presentazione parteciperanno Samuele Ciambriello – Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Paola De Roberto – Assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno e Don Vincenzo Federico -parroco di Teggiano e animatore della cooperativa sociale. L’opera di un altro. Coordinerà la discussione Stefania Marino – Giornalista. Sarà presente l’autore.