Sono 3 gli istituti scolastici campani premiati per impegno e creatività

Premiati nella Sala “De Lucia” della Direzione Regionale della Campania gli istituti scolastici vincitori del concorso “Caro Sindaco…”, promosso dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del progetto Fisco e Scuola.

Le scuole partecipanti hanno elaborato progetti di valorizzazione della propria città da realizzarsi con i proventi di tasse e imposte, illustrando le proposte con manifesti, video e altre forme espressive.

Tre gli istituti scolastici premiati:

per la scuola primaria, l’Istituto Comprensivo Capol D. D. di San Nicola la Strada (CE);

per la scuola secondaria di primo grado, l’Istituto Comprensivo Raffaele Calderisi di Villa di Briano (CE);

per la scuola secondaria di secondo grado, l’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Afragola (NA).

Menzioni speciali per l’Istituto Comprensivo A. Gatto di Battipaglia (SA) e l’Istituto Comprensivo Pignataro-Camigliano di Pignataro Maggiore (CE).

Con i progetti Fisco e Scuola e, in collaborazione con Agenzia entrate-Riscossione, Fisco e scuola per seminare legalità, l’Agenzia delle Entrate mira a diffondere tra le giovani generazioni la cultura della legalità fiscale. In Campania, ogni anno, i funzionari del Fisco incontrano alunne e alunni di decine di scuole primarie e secondarie con iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema.