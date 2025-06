Presentato l’Osservatorio dei Valori Immobiliari 2025

Si è svolto oggi, con grande successo di pubblico, presso il Polo Artistico Culturale e d’Intrattenimento “In Arte Vesuvio” di via Nazario Sauro 23, il Convegno sull’Osservatorio dei Valori Immobiliari 2025, promosso da FIMAA Campania – Distretto di Napoli.

L’evento, che ha registrato oltre 200 partecipanti, ha rappresentato un appuntamento di riferimento per l’intero comparto immobiliare campano, richiamando professionisti, operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni e stakeholder, riuniti per confrontarsi su dati aggiornati, prospettive e strategie future del mercato immobiliare.

Cuore dell’incontro è stata la presentazione dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari 2025, edito da New Media e curato da Pietro Ciavola, una pubblicazione realizzata in stretta collaborazione con FIMAA Napoli, basata su dati raccolti da oltre 200 agenti immobiliari affiliati a tutte le federazioni e certificati dal Consiglio Direttivo FIMAA. Il documento rappresenta oggi uno strumento fondamentale per chi compra, vende o opera professionalmente nel mercato immobiliare, grazie a un’approfondita analisi delle vendite effettive, suddivise per singole strade e prezzi reali.

Numerosi e autorevoli i relatori intervenuti:

Vincenzo De Falco, Presidente FIMAA Campania e Vicepresidente Nazionale FIMAA Italia, moderatore dell’evento.

Dott. Pasquale Russo, Presidente Confcommercio Campania, ha sottolineato l’importanza della capacità delle imprese di adattarsi al cambiamento, evidenziando come oggi sia fondamentale saper operare in modo integrato, sia sul piano fisico che digitale. Ha inoltre illustrato i diversi progetti promossi da Confcommercio per accompagnare le aziende in questo percorso di evoluzione, offrendo strumenti concreti per affrontare le nuove sfide del mercato.

Avv. Raffaello Lerro, Presidente ASSPI Napoli, che ha illustrato i nuovi accordi territoriali sui canoni concordati.

Prof. Pasquale De Toro, Università degli Studi di Napoli Federico II, con un intervento sul tema del benessere urbano.

Ing. Giuseppe Saviano, OMI – Agenzia delle Entrate, che ha illustrato le recenti variazioni dei valori immobiliari nella città e provincia di Napoli.

Simone Comi, Idealista, con un approfondimento dal titolo: Il paradosso dell’immobiliare: dall’intelligenza artificiale al rapporto con il cliente.

Segretario Consiglio Notarile di Napoli Notaio Roberto de Falco, ha affrontato il tema della sicurezza nel mercato immobiliare, sottolineando il ruolo centrale della trasparenza e della certezza giuridica nelle compravendite. Ha evidenziato come la tutela degli attori coinvolti e il rispetto delle normative siano elementi fondamentali per garantire un mercato affidabile e sostenibile.

Assessore al Bilancio del Comune di Napoli Pier Paolo Baretta ha illustrato i compiti fondamentali dell’amministrazione comunale in ambito immobiliare, soffermandosi su due aspetti principali. Il primo è il ruolo regolatore, in un contesto urbano in profonda trasformazione, dove la crescita del turismo impone di trovare un equilibrio tra sviluppo, residenza e qualità della vita. Il secondo riguarda il Comune come proprietario, con un patrimonio di circa 70.000 immobili: su questo fronte, l’obiettivo è definire una strategia che favorisca una maggiore integrazione e valorizzazione tra centro e periferie, promuovendo una distribuzione più equilibrata delle risorse e delle opportunità.

Pietro Ciavola curatore dell’Osservatorio per New Media, ha presentato una fotografia chiara e dettagliata del mercato immobiliare di Napoli e della sua provincia, illustrando i dati contenuti nell’Osservatorio 2025. La sua analisi ha offerto una lettura precisa dei valori reali di compravendita, strada per strada, restituendo un quadro aggiornato e affidabile delle dinamiche in atto sul territorio.

Nel suo discorso conclusivo, Vincenzo De Falco ha sottolineato:

“Il convegno di quest’anno rappresenta un importante punto di incontro tra professionisti, istituzioni e cittadini, volto a delineare il quadro di valori immobiliari per il 2025. È fondamentale affrontare con analisi approfondite e strategie condivise le sfide e le opportunità del mercato immobiliare, che influenzano la crescita e lo sviluppo delle nostre città.”

FIMAA Campania – Distretto di Napoli, parte del sistema Confcommercio – Imprese per l’Italia, rinnova il suo impegno a favore di un mercato trasparente, professionale ed etico, e ringrazia per il supporto gli sponsor dell’evento: Idealista, Infante e SOS Utenze Servizi.

L’evento si conferma come un importante strumento di aggiornamento e networking per l’intera filiera immobiliare, e riafferma il ruolo centrale di FIMAA come punto di riferimento per lo sviluppo di un settore sempre più consapevole e qualificato.