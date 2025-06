Letture magistrali e tavole rotonde per approfondire diagnosi, cura e prevenzione

Con oltre 480 milioni di persone affette da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) nel mondo e una previsione di 600 milioni entro il 2050, tutte le malattie respiratorie richiedono diagnosi e trattamenti sempre più complessi e personalizzati. Proprio per discutere delle sfide più attuali nel campo delle patologie croniche e oncologiche polmonari, Annamaria Romano, Direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, ha organizzato un evento scientifico di rilievo nazionale, che vedrà al tavolo prestigiosi relatori provenienti da tutta Italia.

Il congresso PneumoIrpinia si terrà venerdì e sabato prossimi, 13 e 14 giugno, all’hotel Belsito di Manocalzati (Av). Tra i temi centrali che si andranno ad affrontare figurano la gestione multidisciplinare del tumore del polmone, l’importanza della prevenzione attraverso la lotta al fumo e le vaccinazioni, e l’adozione di tecnologie avanzate, come l’Ebus (Endobronchial Ultrasound), che combina la broncoscopia tradizionale con l’ecografia per diagnosi più precise. «Purtroppo, le patologie respiratorie sono ancora sottovalutate, diagnosticate tardi e sotto-trattate – evidenzia Annamaria Romano -. PneumoIrpinia vuole essere un’occasione importante per medici specialisti e di medicina generale per condividere conoscenze e strategie innovative, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e ridurre l’impatto delle patologie respiratorie sulla salute pubblica».

L’evento si aprirà venerdì, alle ore 8.30, con i saluti istituzionali del Direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, del Referente delle attività della Direzione Sanitaria, Lanfranco Musto, del Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto, del Capo Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica dell’Azienda Moscati, Maria Amitrano. Si entrerà poi subito nel vivo dei lavori, introdotti dalla Romano, con la prima delle tre sessioni della giornata, dedicate, nello specifico, a Bpco, asma bronchiale e insufficienza respiratoria acuta e cronica. Il congresso riprenderà il giorno successivo, con la quarta e ultima sessione, dedicata al tumore del polmone. Nel corso della due giorni sono programmate anche tre letture magistrali e quattro discussioni interattive sugli argomenti di volta in volta approfonditi.