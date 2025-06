E' stata formalizzata la fusione per incorporazione del sindacato Cambia-Menti M410 all'interno del sindacato ORSA Autoferro-TPL

Due importanti esperienze sindacali di base del Trasporto Pubblico Locale mettono a fattor comune la loro storia e le loro battaglie a favore dei lavoratori.

Una notizia importante non solo per gli associati delle due sigle, ma per tutti gli addetti del settore che da oggi possono contare su un sindacato dal basso, indipendente e libero da compromessi ancor più forte e rappresentativo.

Sotto un’unica bandiera continueremo a portare avanti le nostre istanze per:

- maggiore sicurezza degli autoferrotranvieri, dei mezzi e degli ambienti di lavoro;

- aumentare gli investimenti nel trasporto pubblico, servizio essenziale e strategico anche dal punto di vista ambientale, oggi scarsamente sostenuto a favore di esternalizzazioni e privatizzazioni che stanno impoverendo la qualità dei servizi erogati e le condizioni di lavoro;

- aumenti salariali in linea con l’inflazione: i rinnovi contrattuali degli ultimi anni hanno fortemente indebolito il potere d’acquisto della categoria;

- difesa del diritto di sciopero, sempre sotto attacco nonostante la legge 146/90 sia una delle più restrittive in Europa;

- democrazia sindacale nei luoghi di lavoro, a partire dal pronunciamento della Corte Costituzionale sull’art.19 dello Statuto dei Lavoratori il prossimo 8 ottobre su ricorso da noi promosso.