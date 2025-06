Funzioni Locali, Petillo (UGL): “Subito il contratto”

"Basta veti ideologici, i lavoratori meritano risposte"

“L’UGL Autonomie Locali ribadisce a gran voce che sul contratto delle Funzioni Locali basta veti ideologici. I lavoratori meritano risposte subito.”

Lo dichiara Ornella Petillo segretario nazionale UGL Autonomie che interviene duramente dopo lo stallo del tavolo di contrattazione.

“La fumata nera all’ARAN sul rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali è l’ennesima prova che qualcuno sta giocando sulla pelle dei lavoratori del comparto pubblico; e questa volta non si può più tacere: CGIL e UIL stanno bloccando tutto con motivazioni che non stanno più in piedi. Il contratto va firmato subito, le risorse ci sono, la volontà politica anche; manca solo il coraggio di uscire da logiche di opposizione preconcetta. I lavoratori non sono ostaggi da usare contro il Governo. Lavoratori sotto pressione, ma ancora senza contratto aggiornato.

Gli enti locali rappresentano l’ossatura dello Stato sui territori, il personale degli EELL è ogni giorno al centro della pianificazione urbanistica, della gestione dei servizi di prossimità, della macchina dei progetti PNRR; tuttavia, operano da anni con contratti non aggiornati e condizioni salariali ormai non più competitive. Il risultato? I giovani scelgono altre amministrazioni o altri percorsi professionali. Non c’è un’emergenza di fuga, ma una crescente difficoltà nel trattenere e attrarre risorse qualificate, è tempo di cambiare passo. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha parlato chiaro: se non si arriva alla firma entro l’estate, si procederà con una dazione unilaterale per garantire gli aumenti salariali; una scelta estrema, ma legittima e concreta. Il governo ha stanziato fondi importanti, con aumenti medi tra i 140 e i 520 euro al mese, le condizioni per chiudere l’accordo ci sono tutte – conclude Petillo -; non possiamo più accettare che il blocco arrivi da chi continua a fare opposizione anche quando c’è da tutelare il lavoro.”