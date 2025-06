Il 14 giugno, "Nuje ca nun stammo vicino 'o mare" chiude la seconda edizione della stagione eventi live di Test TeatroStage

Il 14 giugno, alle ore 20.00, con lo spettacolo “Nuje ca nun stammo vicino ‘o mare. Storie di terre, di genti e… altri pensieri” di e con Antonella La Frazia e con Ciro Maria Schettino e Roberto Polcino, volge quasi al termine la seconda edizione di “Rapsodie”, la stagione eventi live, ideata e prodotta da Test TeatroStage di Monica Carbini, che da quest’anno si svolge, sempre a ingresso libero, presso il Convento San Francesco (Piazza Dogana 13) a Benevento, cui vengono devolute le eventuali offerte volontarie raccolte.

Il concerto-recital “Nuje ca nun stammo vicino ‘o mare. Storie di terre, di genti e… altri pensieri” vede la partecipazione di artisti, sanniti e non, molto apprezzati per la sensibilità e l’impegno civile e sociale, come la scrittrice e performer Antonella La Frazia e i musicisti Ciro Maria Schettino e Roberto Polcino.

In un percorso affascinante ed emozionante, tra poesia, letteratura e musica folk contemporanea d’autore, partendo dalle pagine scritte da Antonella La Frazia, autrice talentuosa e interprete di carattere, impreziosite dalle musiche di Ciro Maria Schettino, si toccheranno vicende e ferite antiche eppure sempre attuali: la colpa di essere donne, diversi o poveri, l’emigrazone, la condanna a essere carne da cannone o bambini nella guerra, in un oggi uguale a ieri.

Lo spettacolo si dipana attraverso canzoni, monologhi, narrazioni drammatizzate, in un crescendo di tono fino ad arrivare a un’apertura finale che lascia spazio alla speranza, dove il cambiamento e l’empatia, intesa come amore verso l’altro, possono essere l’unica via di salvezza.

Antonella La Frazia comincia a scrivere da giovanissima. La sua prima pubblicazione, “Donne vicoli e fuoco” è del 2016, seguita da “E come la Fenice…” e “Donne senza ali.” Nel 2018 esce il suo primo romanzo “I veli delle donne.”

Gli ultimi “nati” sono: “Come fiori a seccare” e “Il posto di Nenè”. Ha vinto numerosi premi letterari e di poesia in tutt’Italia ed è presente su diverse Antologie.

Assieme al musicista Ciro Maria Schettino hanno dato vita a varie performance artistiche che uniscono canzoni, narrazioni drammatizzate e monologhi, tratti dai libri di lei e dalla musica di lui.

Ciro Maria Schettino, musicista, autore di canzoni definite dalla critica “neo folk d’autore” è componente, da oltre venti anni, del gruppo musicale “Sancto Ianne” con il quale ha inciso quattro cd. Con i Sancto Ianne ha ottenuto numerosi riconoscimenti artistici e tenuto oltre cinquecento concerti, prendendo parte a numerosi festival in tutt’Europa.

Roberto Polcino è docente di musica, pianista e fisarmonicista. Ha suonato con vari gruppi in tutto il mondo e vinti numerosi premi in Italia e in Europa. Anche lui è componente del gruppo Sancto Ianne.