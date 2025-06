La nuova legge regionale: l'iniziativa in Irpinia venerdì 13 giugno

In occasione dell’approvazione da parte della Regione Campania della nuova legge sull’enoturismo, venerdì 13 giugno ad Avellino presso il Viva Hotel, alle ore 17.30 si terrà l’importante iniziativa “Enoturismo in Campania – Strumento di valorizzazione e marketing”, confronto tra referenti del mondo vitivinicolo e turistico con l’obiettivo di approfondire e valorizzare il ruolo dell’enoturismo quale leva strategica per lo sviluppo territoriale. L’iniziativa è promossa dalla Regione Campania con il patrocinio del Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia.

In programma gli interventi di Teresa Bruno, Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia, Chiara Romano, Movimento Turismo del Vino Campania, Annito Abate, Delegato Avellino AIS Campania, Flora Della Valle, Dirigente UOD Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del prodotto agricolo della Regione Campania, Prof.ssa Roberta Garibaldi, Presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, esperta di turismo e politiche del territorio, Robert Camuto, scrittore e giornalista della prestigiosa rivista americana “Wine Spectator”. A trarre le conclusioni del convegno saranno l’On. Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, e l’On. Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Durante l’incontro saranno presentate alcune case history di cantine del territorio impegnate nell’enoturismo, tra cui Ferrante di Somma (Cantine di Marzo), Andrea Pavesio (Feudi di San Gregorio), Ilaria Petitto (Donnachiara).

A moderare i lavori sarà il giornalista Annibale Discepolo. La serata si concluderà con una degustazione di vini del territorio.

Durante le giornate dedicate all’enoturismo in Campania nelle tappe di Benevento e Avellino si svolgerà un press tour di stampa di settore turistico-enogastronomico, un percorso dedicato alla scoperta delle migliori esperienze enoturistiche della regione. Un viaggio che attraversa il Sannio e l’Irpinia, aree vocate alla produzione vinicola, per incontrare i protagonisti del territorio e scoprire cantine capaci di coniugare accoglienza, qualità e identità culturale. Il programma coinvolge cantine e strutture ricettive che offrono esperienze autentiche tra vino, paesaggio e ospitalità, con l’obiettivo di raccontare il valore di un settore in crescita, strategico per l’economia rurale e turistica della Campania.

Per partecipare all’evento è possibile iscriversi al seguente link https://e-event.it/eventi-regione-campania-2025/.

Per informazioni: CS Enoturismo Avellino