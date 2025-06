Luca Beatrice verso la riconferma alla presidenza, sabato 14 giugno

Progetti, impegno, responsabilità: con questi obiettivi la CNA di Avellino si riunirà sabato 14 giugno, alle ore 10, presso l’Auditorium della Camera di Commercio Irpina Sannio di Avellino, per l’assemblea quadriennale elettiva.

L’assemblea rappresenta un momento centrale nella vita associativa della CNA, durante il quale sarà riconfermato il presidente uscente Luca Beatrice, a conferma del suo impegno nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel corso dell’incontro saranno eletti i nuovi organismi dirigenti e definiti gli obiettivi strategici per il prossimo quadriennio. L’appuntamento offrirà l’opportunità di confrontarsi sulle sfide e opportunità per il settore artigiano e delle piccole imprese, concentrandosi su innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni locali, delineando le azioni concrete di sviluppo in programma nel prossimo quadriennio 2025-2029. Luca Beatrice guiderà quindi la CNA Avellino verso nuove prospettive, consolidando il suo ruolo di riferimento per la tutela e lo sviluppo delle imprese locali e affrontando con continuità e rinnovamento le sfide future.

“Dopo aver rimesso la chiesa al centro del villaggio, restituito cioè, a una CNA forte e propositiva il ruolo di motore del cambiamento virtuoso, si tratterà”, afferma Beatrice, “di contribuire a ricostruire il villaggio al passo con i tempi”.