Giovedì 24 luglio la serata finale della XVI edizione del premio Bruno Lauzi

a Cinque giovani cantautori e cantautrici si contendono il premio con i loro inediti e con una cover dedicata al grande cantautore genovese

Giovedì 24 luglio, in Piazza S. Nicola con inizio alle ore 21.00 si terrà la serata finale del Premio – Anacapri Bruno Lauzi, giunto alla XVI edizione e sapremo chi sarà il vincitore.

Marino Bartoletti e l’attrice Francesca Ceci condurranno l’evento che prevede le esibizioni dal vivo dei cinque finalisti con la presenza di alcuni ospiti di prestigio

La giuria presieduta da Giordano Sangiorgi, organizzatore del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza – ha selezionato i cinque finalisti che interpreteranno, oltre al loro brano inedito, come primo brano, anche un brano di Bruno Lauzi, come secondo brano. Precisamente gli artisti e i brani finalisti, selezionati tra i tantissimi partecipanti provenienti da tutta Italia, segno del grande affetto che ancora oggi i giovani cantautori e le giovani cantautrici nutrono per il grande Bruno Lauzi, un vero poeta della musica d’autore italiana, saranno:

il cantautore Francesco Picciano con il brano originale “Adele” e “L’Aquila” di Bruno Lauzi;

la cantautrice Cecilia Baliva con “Sola” e “Io canterò politico”;

la cantautrice Elena Savoni con “Nel Vento” e “La Donna del Sud”;

la cantautrice Silvia Lovicario con “Rumore” e “Ritornerai”;

la cantautrice Isabella Del Fagio con “Violento” e “Il casermone”;

Il gran finale vedrà la proclamazione dei vincitori con le designazioni del miglior testo, della migliore musica, della miglior cover, del vincitore assoluto, del miglior arrangiamento e la consegna del Premio Cora.

Il vincitore assoluto si esibirà al Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza.

Tra gli ospiti e i giurati presenti, tra gli altri, Andrea Vianello, Gianfranco Fasano, Carlo Marrale, Alberto Zeppieri, Alessandro Caruso, Peppe Iannicelli e Rosita Marchese.