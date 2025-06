Il Gruppo del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania ricorda il successo dei collegamenti permanenti, essenziali per la crescita e l'accessibilità del territorio

“Il Gruppo del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania desidera esprimere il proprio profondo riconoscimento per il compianto Senatore Francesco Castiello, la cui straordinaria visione ha reso possibile una svolta epocale per il Cilento e l’intero Meridione: l’introduzione dei collegamenti ad Alta Velocità attivi tutto l’anno. Prima dell’impegno del Senatore, l’accesso ai treni Frecciarossa era un privilegio stagionale, limitato al periodo estivo e sostenuto da specifici finanziamenti regionali. Oggi, grazie alla sua determinazione, Frecciarossa e Italo servono stabilmente le stazioni del Cilento e della Piana del Sele, garantendo connessioni rapide ed efficienti con Roma e le principali città del Nord Italia. Questa fondamentale realizzazione è il frutto di un’azione sinergica, che ha visto la preziosa collaborazione della Senatrice Felicia Gaudiano e del Presidente della Commissione Aree Interne del Consiglio Regionale della Campania, Michele Cammarano. L’impatto di tali collegamenti è tangibile e misurabile nell’elevato numero di viaggiatori che, quotidianamente, usufruiscono dei servizi nelle stazioni di Sapri, Vallo della Lucania, Agropoli e Battipaglia. La possibilità di raggiungere Vallo della Lucania da Roma in sole due ore rappresenta indubbiamente uno dei lasciti più duraturi e significativi del Senatore Castiello” . A dirlo è il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania.

“A riprova della crescente importanza strategica di questi collegamenti, si aggiunge l’imminente avvio del servizio Frecciarossa Milano-Centola, operativo dal venerdì alla domenica a partire dal 20 giugno. Questo servizio sarà arricchito da un dedicato trasporto urbano, finalizzato a collegare la stazione con le principali località balneari, inclusa la rinomata Palinuro, potenziando ulteriormente l’attrattiva turistica e la connettività del nostro territorio. Il Gruppo del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania ribadisce il proprio impegno a salvaguardare e valorizzare questa infrastruttura vitale, proseguendo lungo il percorso tracciato dal Senatore Castiello, per un Cilento sempre più prospero e accessibile”-conclude-.