M5S, Ciampi: “Eav, De Gregorio faccia chiarezza su cronoprogrammi, treni e fondi”

Il consigliere regionale: “Chiederò al presidente Cascone di convocarlo in commissione Trasporti”

“È il momento di chiedere a De Gregorio di venire in audizione presso la commissione Trasporti del Consiglio regionale. Ne farò formale richiesta al presidente Cascone. Ascoltare il presidente di EAV parlare di strumentalizzazioni e polemiche fuori luogo rispetto alle sue stesse parole è gravissimo. Avremmo voluto che facesse chiarezza sul cronoprogramma per la conclusione dei lavori sulla tratta Benevento–Napoli e sulle modalità con cui intende accelerare gli interventi in corso sulla Baiano–Napoli. Non abbiamo sentito parole di scuse per la sua uscita in diretta Facebook, nella quale lascia intendere che è meglio spostare i treni su Sorrento perché Baiano ha l’autostrada. Spieghi piuttosto come intende utilizzare i cospicui fondi a sua disposizione e i 56 nuovi treni in fase di realizzazione. È questo ciò che interessa davvero ai cittadini-utenti. Ben poco, invece, interessano i suoi giudizi sulle parole — legittime e doverose — degli amministratori locali che chiedono pari dignità nel servizio pubblico regionale ”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi.