Venerdì 13 giugno 2025, presso la Sala Consiliare del Comune di Piano di Sorrento, si terrà il primo grande evento territoriale del progetto “Rural Food Revolution”, promosso dal GAL Terra Protetta nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) collegata al PSR Campania 2014/2022. Dalle ore 11:00 alle 13:30, amministratori, tecnici, esperti e stakeholder si riuniranno per un duplice appuntamento: il 1° incontro di coordinamento e il 1° seminario tecnico sul tema “Il profumo del territorio: gli agrumi tra storia, gusto e futuro”, dedicato al rilancio di una delle più autentiche e identitarie eccellenze della Penisola Sorrentina: gli agrumi.

Il primo momento ufficiale della giornata è rappresentato dall’incontro di coordinamento tra i partner di progetto, in programma alle ore 11:00. Questo segmento sarà finalizzato al monitoraggio in itinere ed alla verifica dei risultati intermedi del progetto. All’incontro interverranno le rappresentanze istituzionali locali e dei GAL, tra cui:

· Salvatore Cappiello, Sindaco di Piano di Sorrento

· Giovanni Iaccarino, Vicesindaco di Piano di Sorrento

· Rosanna Lavorgna, Responsabile Regionale Mis. 19.3 PSR Campania 2014/2022

· Gabriele De Marco, Amministratore Delegato GAL Cilento (Capofila RE-FOOD)

· Giuseppe Guida, Presidente del GAL Terra Protetta

· Gennaro Fiume, Coordinatore del GAL Terra Protetta

Nel corso del coordinamento verranno illustrati gli obiettivi generali e le azioni specifiche che ciascun partner è chiamato a implementare localmente, in coerenza con la strategia unitaria di promozione del Prodotto/Territorio, obiettivo cardine del progetto.

A seguire, alle ore 12:00, si aprirà il seminario tecnico “Il profumo del territorio: gli agrumi tra storia, gusto e futuro”, interamente dedicato alla filiera agrumicola della Penisola Sorrentina, un patrimonio culturale, agricolo e paesaggistico di inestimabile valore.

Parteciperanno come relatori ed esperti:

· Prof. Raffaele Palumbo, Cultore del Dipartimento di Scienze del turismo dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

· Francesco Mastellone, referente del progetto Bar Camp per www.bluegreenpiano.it, promosso dalla Regione Campania e dal Comune di Piano di Sorrento, dedicato alla promozione turistica e alla partecipazione attiva dei giovani.

· Mariano Vinaccia, Presidente della Cooperativa Solagri nonché Presidente del Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP ed esperto in agrumicoltura, che illustrerà i processi produttivi, le tecniche di lavorazione e l’evoluzione storica del comparto agrumicolo.

· Mario Persico, referente Slow Food Costiera Sorrentina e Capri APS, che porterà una riflessione sul valore culturale e sostenibile del prodotto agrumicolo nel contesto locale.

Il seminario sarà l’occasione per discutere strategie innovative per la tutela e la promozione del settore, in un’ottica di integrazione tra turismo e agricoltura e di costruzione di reti tra produttori e operatori locali.

L’intero evento si inserisce nel contesto del progetto “Rural Food Revolution – RE FOOD”, promosso dal GAL Terra Protetta insieme ad altri 10 GAL campani in un’azione di cooperazione interterritoriale prevista dalla Misura 19.3, Tipologia 19.3.1 del PSR Campania 2014–2022. Obiettivo principale del progetto è la valorizzazione dei sistemi alimentari tipici delle aree rurali, promuovendo il binomio Prodotto/Territorio come leva di sviluppo sostenibile per le filiere eno-agroalimentari e turistiche.

Tra i temi chiave figurano:

· Sviluppo e innovazione delle filiere produttive locali

· Tutela della biodiversità

· Qualità della vita nelle aree rurali

· Interazione tra paesaggio, cultura e agricoltura

Il progetto prevede azioni locali personalizzate sui singoli territori e azioni comuni volte alla creazione di un brand univoco, oltre alla realizzazione di eventi esperienziali e road show promozionali a carattere nazionale e internazionale.

Nel territorio di Piano di Sorrento, il GAL Terra Protetta condividerà con i presenti le seguenti azioni locali facenti parte del progetto:

· Rilevamento e costruzione del brand territoriale attraverso percorsi di storytelling, visual e talk

· Integrazione tra la filiera agrumicola e il sistema turistico-ricettivo, con la creazione di reti associative e protocolli di qualità

· Campagne di sensibilizzazione rivolte a giovani, cittadini e operatori, con eventi educational e laboratori esperienziali

· Sviluppo di una piattaforma smart con tecnologie QR-Code e Bicon, capace di mappare luoghi, produzioni e persone del sistema agroalimentare tipico

· Organizzazione di eventi promozionali, tra cui show cooking, workshop tematici, laboratori esperienziali e iniziative culturali nei luoghi della produzione

Tutte queste azioni saranno finalizzate alla promozione del marchio condiviso e alla valorizzazione dell’identità territoriale attraverso gli agrumi come prodotto simbolo.

Il GAL Terra Protetta è parte attiva di un partenariato composto da 11 GAL campani, coordinato dal GAL capofila Cilento. Gli altri partner del progetto sono:

1. GAL Cilento

2. GAL Partenio Consorzio

3. GAL Vesuvio Verde

4. GAL Irpinia Sannio Cisli

5. GAL Serinese Solofrana

6. GAL Casacastra

7. GAL Vallo di Diano

8. GAL Terre è Vita

9. GAL Terra Protetta

10. GAL Taburno

11. ATS GAL Titerno – GAL Alto Tammaro Terre dei Tratturi

La Rural Food Revolution mira a codificare i valori dei sistemi alimentari tipici, a generare reti territoriali e interterritoriali, a incentivare l’innovazione e la filiera corta, e a sostenere il dialogo tra produttori e operatori turistici, con un approccio integrato, sostenibile e replicabile.

Al termine della mattinata, è previsto un coffee break conviviale con bevande fresche, succhi, caffè, snack salati e dolci, prodotti tipici locali, per offrire un momento di socialità e confronto tra tutti i partecipanti.

L’appuntamento del 13 giugno a Piano di Sorrento rappresenta così un primo, importante passo per far incontrare innovazione, tradizione e territorio nel segno degli agrumi e del progetto Rural Food Revolution, proiettando la Penisola Sorrentina in una rete più ampia di promozione rurale regionale e interregionale.