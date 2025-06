Il 12 giugno si terrà un evento gratuito per giovani e startup con testimonianze di imprenditori e sessioni di preparazione pratica in vista dell'Hackathon di fine mese

Nell’ambito del progetto Caposele CreAttiva, il Comune di Caposele – con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con Incubatore SEI Srl – Società Benefit – presenta un nuovo appuntamento pensato per ispirare e motivare le giovani generazioni.

Giovedì 12 giugno alle ore 17:30, presso Casa Houston, si terrà “Incontri CreAttivi”, un evento pubblico aperto a tutti, dedicato al confronto diretto con chi ha trasformato un’idea in un progetto reale.

Imprenditori e fondatori di startup racconteranno il proprio percorso, condividendo difficoltà, intuizioni e lezioni apprese con l’obiettivo di offrire ai partecipanti all’Hackathon del 28 e 29 giugno – e a tutti i giovani interessati – spunti concreti, motivazione e fiducia nelle proprie capacità.

A seguire, Incubatore SEI illustrerà nel dettaglio le modalità di svolgimento dell’Hackathon, fornendo informazioni pratiche, suggerimenti per affrontarlo al meglio e rispondendo alle domande dei presenti con una sessione di Q&A.

La serata si concluderà con un aperitivo di networking, pensato per creare connessioni tra giovani, professionisti, amministratori e realtà del territorio.

“Con Incontri CreAttivi e il progetto BarCamp finanziato dalla Regione Campania, vogliamo far capire ai giovani che fare impresa nelle aree interne è possibile facendolo raccontare a chi oggi lo fa già. Come amministrazione comunale stiamo lavorando da anni su questi temi grazie a differenti progetti proprio per offrire non solo ispirazione, ma anche strumenti e relazioni concrete che possano dare sempre più opportunità a tutti ” – commenta Ernesto Donatiello, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili – “L’incontro è anche un’occasione per prepararsi all’Hackathon del 28 e 29 Giugno, dove gruppi di ragazzi potranno sfidarsi con nuove idee e immaginare insieme un futuro in cui i giovani restano protagonisti del proprio territorio. Tutti potranno concorrere e vincere premi, nonchè provare a realizzare una propria l’impresa.”

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con particolare attenzione ai giovani tra i 16 e i 35 anni già iscritti o interessati a partecipare alle attività di Caposele CreAttiva.

Per consultare il programma completo e iscriversi al progetto:

https://www.comune.caposele.av.it/page/caposele-creattiva-giovani-e-start-up-come-parteci

Per ulteriori informazioni puoi scrivere a info@incubatoresei.it o turismo@comune.caposele.av.it