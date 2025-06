I passeggeri hanno diritto al rimborso delle spese extra, ma non alla compensazione pecuniaria. ItaliaRimborso è disponibile per l’assistenza

Continuano i disagi all’aeroporto di Napoli Capodichino a causa del guasto ai radar che nelle ultime ore stanno causando ritardi e cancellazioni di numerosi voli, sia nazionali che internazionali. Una situazione che sta mettendo a dura prova la pazienza dei viaggiatori, costretti a lunghe attese o a riprogrammare i propri spostamenti con evidenti ripercussioni su piani personali e professionali.

Tuttavia, è importante fare chiarezza su quali diritti spettano ai passeggeri in questi casi. Trattandosi di circostanze eccezionali, ossia eventi non prevedibili e non imputabili alla compagnia aerea, i viaggiatori non hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 in caso di ritardi prolungati, cancellazioni o overbooking.

Non tutto è però perduto. I passeggeri possono comunque richiedere il rimborso delle spese extra sostenute, come quelle per pasti, pernottamenti in hotel, trasporti alternativi o taxi. È fondamentale conservare ricevute e scontrini per poter documentare tutte le spese effettuate a causa del disservizio.

Per ottenere il rimborso, è possibile rivolgersi a ItaliaRimborso, realtà specializzata nell’assistenza ai viaggiatori che si occupa di tutelare i diritti dei passeggeri in maniera rapida ed efficace. Il team di ItaliaRimborso è a disposizione per valutare ogni singolo caso e procedere con la richiesta di rimborso alle compagnie coinvolte.

Chi ha subito disagi a causa dei guasti radar all’aeroporto di Napoli può contattare ItaliaRimborso tramite il sito ufficiale www.italiarimborso.it, per ricevere l’assistenza necessaria.