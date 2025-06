Grottaminarda (AV) – Raduno “C’era una volta l’automobile”

Aperte le iscrizioni per il raduno di veicoli storici in programma per il 22 giugno

Sono aperte le iscrizioni per il raduno di veicoli storici "C'era una volta… l'automobile" in programma per il 22 giugno a Grottaminarda. Organizzato dal "Club Veicoli Storici Irpino" federato A.S.I., con la collaborazione della Proloco di Grottaminarda e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, l'evento chiama a raccolta gli appassionati di auto d'epoca (dai primi del '900 fino al 1970) per una giornata dedicata alla conoscenza dei beni culturali ed enogastronomici del territorio. Ritrovo dei veicoli dalle ore 9:00 su Corso Vittorio Veneto, a seguire la visita guidata del Castello d'Aquino e del vecchio borgo con degustazione di prodotti tipici all'antica Dogana o Stazione di Posta su Corso Vittorio Veneto e per chiudere in bellezza: pranzo narrato in un agriturismo immerso nel verde. «Ancora una volta il "CVSI" sceglie Grottaminarda per uno dei suoi eventi dedicati ai veicoli storici che attira appassionati da ogni regione – afferma Michele Spinapolice, Assessore allo Sport – E Grottaminarda risponde con entusiasmo per offrire l'accoglienza migliore, tant'è che risultano già coinvolte diverse attività commerciali, di ristorazione e di produzione artigianale. L'invito è ai cultori delle auto d'epoca anche della nostra zona a partecipare affinché si crei uno scambio culturale ed esperienziale». Per info e iscrizioni si può chiamare il numero 331 358 9151.

Source: www.irpinia24.it