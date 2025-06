Presente anche il collegio dei geometri di Salerno

Anche il Collegio dei Geometri e dei G.L. di Salerno, martedì 10 giugno 2025 sarà presente nell’incontro dal titolo “Paesaggi in_formazione”, che si terrà a partire dalle 16:30 presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Sala Consilina.

Si tratta di un importante appuntamento informativo e formativo per i partecipanti sul processo partecipativo per il Piano Paesaggistico della Regione Campania, con particolare riferimento al territorio del Cilento, Alburni e Vallo di Diano.

Il Collegio dei Geometri e dei G.L. di Salerno sarà presente in aula rappresentato dal Presidente Geom. Gino Parisi, portando il saluto dell’intera categoria e unendosi ai saluti istituzionali di altri illustri ospiti, tra cui i rappresentanti degli Ordini professionali di varie categorie come i Geologi, i Dottori Agronomi e Forestali, gli Architetti e gli Ingegneri. Parteciperanno anche esponenti della Soprintendenza Abap delle province di Salerno e Avellino, consulenti e progettisti del Piano Paesaggistico della Regione Campania.

“Ringrazio a nome mio personale e dell’intero Collegio dei Geometri di Salerno – ha detto il Presidente Parisi – gli organizzatori di questo interessante incontro per avermi invitato in rappresentanza della nostra categoria. Iniziative come questa, dove la formazione e l’informazione si incontrano mettendo in campo un costruttivo confronto di idee, non possono che trovare il giusto apprezzamento da parte di tutti gli addetti ai lavori”.

“Credo fermamente – ha concluso Parisi – che solo attraverso la cooperazione e la collaborazione tra soggetti istituzionali e professionali si possano raggiungere gli obiettivi strategici di rilancio e sviluppo di paesaggi e territori come quello del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano, che possiedono straordinarie potenzialità sia dal punto di vista naturalistico che di un turismo sostenibile che possa farli crescere sempre più nel panorama nazionale e anche oltre confini”.

L’incontro di martedì si concluderà con l’intervento di Bruno Discepolo, Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania.