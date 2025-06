Appuntamento stasera alle 20:00 presso la sala Impero

È giunta al termine la prima rassegna teatrale voluta, promossa e organizzata dal Forum delle Donne nella Sala Impero a Montemiletto con il patrocinio morale del Comune di Montemiletto.

La prima rassegna ha visto esibirsi a partire dal 30 novembre alcune compagnie teatrali amatoriali della provincia di Avellino. Si sono alternati sul palco: ARTEMANUS, SOGNATTORI, ARTEATRO, LA COMPAGNIA IL TIGLIO, COMPAGNIA TEATRALE MELA, ATTORI PER CASO.

Stasera a chiusura della rassegna con uno spettacolo fuori cartellone si esibirà l’associazione teatrale LIONS che porteranno in scena la commedia di E. De Filippo “Non ti Pago”.

Grande soddisfazione da parte della Presidente del Forum Sabina Sarro che commenta cosi: “Quando abbiamo preso in gestione questo piccolo gioiellino che è la Sala Impero, non pensavamo di arrivare al DECIMO spettacolo! All’inizio abbiamo avuto tante incertezze ed anche timore, eravamo preoccupate del riscontro e di aver fatto le scelte giuste e soprattutto gradite al pubblico anche perché non eravamo di certo esperte di teatro ma poi la cosa ci ha appassionato. Abbiamo registrato posti esauriti ogni volta e l’apprezzamento dimostrato è stato sorprendente. E’ andata cosi bene e siamo cosi felici dei risultati ottenuti che siamo già al lavoro per la seconda edizione. La voce si è sparsa e sono già tante le compagnie che hanno confermato la volontà di appartenere a questo progetto, e ci sono altre compagnie che desiderano aderirvi. Ovviamente ringrazio l’Amministrazione sempre al nostro fianco e tutte le persone che hanno partecipato per la riuscita della rassegna. Poi ci sarà una sorpresa… ma di questo ne voglio parlare in secondo momento, ma vi anticipo che con il Teatro ci abbiamo preso proprio gusto al punto di…….”.

Non continua a svelare di cosa si tratta, la Presidente Sarro, con l’intento di creare suspense per una sorpresa da parte del Forum delle donne tutta da scoprire.

Appuntamento a stasera alle 20:00 presso la sala Impero.