Oggi Sergio Assisi e Neri Parenti

Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, presieduto da Annarita Borelli e con la direzione artistica di Enrico Vanzina, prosegue con grande entusiasmo le sue giornate di cinema, arte e cultura. Dopo la giornata di ieri, che ha visto ospite il regista Gianni Amelio, appuntamento oggi con l'evento speciale dedicato al mito di Fantozzi, in compagnia del regista Neri Parenti, tra racconti e aneddoti sul celebre personaggio del cinema italiano.

Programma di oggi – 7 giugno 2025

La giornata di oggi si è aperta con il panel dedicato al Cinema e Turismo, che ha approfondito il ruolo del cinema come strumento di valorizzazione del territorio e il fenomeno del film tourism. A parlare dell’impatto che il cinema ha sulle economie locali sono stati esperti del settore e il noto attore Sergio Assisi, che ha raccontato la sua esperienza tra i luoghi del cinema. Alle 12:30, è stata proiettata la pellicola “Il mio regno per una farfalla” di Sergio Assisi. Nel pomeriggio, spazio alle proiezioni di alcuni cortometraggi in concorso, tra cui Love Is Not Enough e Pinoquo, e al lungometraggio Fantozzi di Neri Parenti, con successivo incontro con il pubblico.

Programma di domani – 8 giugno 2025

Si svolgerà domani, domenica 8 giugno, il gran finale del Festival, con la serata di chiusura e premiazione che avrà luogo presso il suggestivo Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei. La serata, condotta da Sergio Assisi, sarà una celebrazione delle migliori opere presentate in concorso, con la premiazione dei Migliori Lungometraggio e Cortometraggio. Inoltre, saranno assegnati i Premi alla Carriera a due figure emblematiche del panorama cinematografico italiano: il regista Neri Parenti e l’attore Luca Ward. A rendere unica la serata, le performance artistiche dell’Orchestra della Banda dell’Esercito Italiano, il soprano Lucia Rubedo, e i Soul Food Vocalist, che accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionale attraverso la musica e il cinema.

I film in concorso

Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei ha presentato una selezione di film in concorso che esplorano temi universali e contemporanei attraverso uno sguardo globale. Tra i lungometraggi, troviamo il potente racconto di emancipazione femminile in Nawi: dear future me (Kenya/Germania), il coinvolgente dramma sociale di Petites mains / Striking at the Palace (Francia), che narra delle lotte sindacali al femminile, e la commedia musicale In the Nguyen Kitchen (Francia), che esplora le identità migranti attraverso il rapporto madre-figlia. “La vida es otra cosa” (Messico), un road movie poetico, e il surreale Let’s meet at Angie’s bar (Giappone) completano un panorama variegato di storie di identità e inclusione. Altri titoli significativi includono il thriller “Confidente” (Turchia), ambientato in un sexy-call center durante un terremoto, e la riflessione sulla memoria in Sally’s Memory (Cina). A rappresentare l’Italia, Da cosa nasce cosa gioca con le diversità culturali tra Nord e Sud Italia, in una commedia divertente e ricca di spunti.

A queste si affiancano tredici cortometraggi italiani, che riflettono sulla società contemporanea con voci nuove ed emergenti. La selezione si distingue per la sua capacità di esplorare il mondo attraverso storie personali e universali, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica emozionante e riflessiva.

