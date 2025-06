A Piazza Castello l'”Anema e core tour”

Serena Brancale anticipa l’estate ad Avellino con un concerto imperdibile nella nuova piazza Castello.

Dopo le tappe intercontinentali a Shanghai, Pechino e Seoul, e il sold out di fine maggio al Palaparthenope di Napoli, Brancale torna ad incantare il pubblico con il suo “Anema e Core Tour”.

Il concerto, previsto per il prossimo 14 giugno a partire dalle ore 21:30, e’ finanziato con fondi del Poc Teatro 2024. Ripercorrerà le canzoni e i momenti più significativi della sua carriera artistica e porterà sul palco il suo stile inconfondibile, capace di mescolare sonorità contemporanee e radici mediterranee. Un sound che l’ha portata ad essere percepita come una delle voci più originali e potenti della scena contemporanea musicale italiana.

“Anema e core”, sentito omaggio a Pino Daniele, che dà il nome al tour, farà ballare il pubblico avellinese, in una serata magica da vivere nella piazza dei grandi eventi avellinesi.

“Con Serena Brancale ed il sound inconfondibile e travolgente, inauguriamo in grande stile l’estate degli eventi ad Avellino. – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi- Lo faremo in uno dei luoghi del cuore più belli della città, una Piazza Castello da poco riqualificata e pronta ad ospitare questo ed altri grandi appuntamenti di richiamo, per i nostri cittadini ed i tanti turisti che vorranno raggiungerci da fuori. Sarà una serata di forti emozioni e grande partecipazione”. – conclude -