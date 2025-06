Tra gli ospiti attesi: Irene Maiorino, Erasmo Genzini, Antonio Guerra, Antonio D’Aquino, Adriana Savarese, Giulia Schiavo, Christian Cervone, Matteo Santorum

Dal 10 al 29 giugno torna il Premio Amarena, kermesse con la direzione artistica a cura dei giornalisti Biagio Verdicchio ed Anna Chiara Delle Donne.

Giunto alla quarta edizione il Premio è un evento che si svolge a giugno (periodo dedicato alla raccolta dell’amarena, definito anche “gioiello rosso carottese”), e che punta a celebrare l’arte e la cultura del territorio come cinema, teatro, televisione, letteratura, enogastronomia, musica, arte, solidarietà.

Il Premio Amarena, organizzato dall’ Ass. Culturale Archimede e promosso dalla Città di Piano di Sorrento (sindaco Salvatore Cappiello e vicesindaco e assessore alla cultura Giovanni Iaccarino), quest’anno riceve il patrocinio morale della Regione Campania e rientra nell’ampio programma “Cultura delle origini e luoghi di culto” della Città Metropolitana di Napoli con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico del Comune di Piano di Sorrento.

«Sarà una autentica festa del territorio», commenta così Biagio Verdicchio, direttore artistico del Premio Amarena. «Sei degli otto artisti che si racconteranno sulla bellissima terrazza di Villa Fondi, provengono dalla nostra regione, alcuni di essi addirittura da pochi km da Piano di Sorrento! Più che i personaggi che negli ultimi 3 anni si sono alternati sul palco, ad entusiasmarci sono da sempre le loro storie che come l’amarena appassita dei Colli di San Pietro hanno nelle loro passioni l’essenza stessa della loro destinazione finale. Storie di fragilità e di forza, di impegno, cura e di condivisione. Come l’amarena: fragile dinanzi ai cambiamenti climatici, forte perché cresce anche a ridosso di aspri dirupi e scoscesi terreni, ma anche lenta e attenta perché la sua produzione avviene ancora manualmente, e conviviale, volta a unire i commensali già dalla selezione delle prime bacche».

Si comincia martedì 1o giugno alle ore 15.00 con un appuntamento presso il CRE – Centro di Riabilitazione Equestre Madonna di Roselle (in via Artemano 12), dove si ripeterà l’appuntamento con la raccolta e la trasformazione delle amarene in collaborazione con le Cooperative Sociali della zona, la Comunità per la tutela dell’amarena dei Colli di San Pietro e lo staff dell’Agri Osteria da Nonna Luisa dei fratelli Persico. Appuntamento che vede il coinvolgimento della consigliera comunale con delega alle Politiche Sociali per la Città di Piano di Sorrento, Pinella Esposito.

Venerdì 20 giugno alle ore 20.45 a Villa Fondi si terrà il primo dei due appuntamenti con la serialità televisiva e il cinema. Il format “Appunti d’artista” è il talk in cui si racconteranno e premieranno Irene Maiorino (“L’Amica Geniale”); Erasmo Genzini (“Mina Settembre”);

Antonio D’Aquino (“Mare Fuori”) e il giovanissimo Antonio Guerra (“Napoli New York”). Ad aprire ciascuna intervista l’artista, poeta e chansonnier Fulvio Palmieri.

Giovedì 26 giugno alle ore 20.30 nello spazio antistante la piccola Cappella di San Pietro, zona collinare della città, torna l’appuntamento con Racconti d’Amare…na.

Si parlerà di amarena, con un prezioso dono ai presenti: la presentazione di un ricettario, a cura della Associazione Archimede che raccoglie le ricette delle donne dei Colli di San Pietro. Un viaggio fra prelibatezze dolci e salate, che vuole essere più di un semplice libro di ricette. Presente la Comunità Slow Food per la tutela dell’amarena. Si ringrazia la Parrocchia della SS. Trinità e la locale Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti. Spinta al progetto editoriale è stato dato dal consigliere comunale con delega ai rapporti con le frazioni, Katia Veniero.

Domenica 29 giugno alle 20.45, ancora si terrà a Villa Fondi il galà conclusivo, con protagonisti stavolta tanti giovani talenti: Adriana Savarese (“Belcanto”), Christian Cervone (“Il treno dei Bambini”) e Matteo Santorum (“Libera”). Sarà premiata inoltre Giulia Schiavo (“MalAmore”) da Luisa Bevilacqua Presidente del CIF Sportello Antiviolenza, abusi e discriminazioni di Piano di Sorrento. Ad aprire ciascuna intervista il soprano Tina De Simone e l’interprete Laura Vinaccia.

Presenteranno le serate del 20 e del 29 i giornalisti Anna Chiara Delle Donne e Biagio Verdicchio.

Durante gli appuntamenti del giorno 10, 20, 26 e 29 giugno si potranno assaggiare gustose ricette a base di amarena, preparate dall’UNITRE e dalla Comunità Slow Food per la tutela dell’amarena dei Colli di San Pietro.

Si ringraziano Slow Food Costiera Sorrentina e Capri, la Comunità Slow Food per la tutela dell’amarena dei Colli di San Pietro, l’Associazione Pro Loco, la locale sezione UNITRE di Piano di Sorrento, il CRE Centro Riabilitazione Equestre Madonna di Roselle, il CIF Centro Italiano Femminile, sportello antiviolenza, abusi e discriminazioni di Piano di Sorrento, l’Hotel Royal Hills, Maison d’Art, l’agenzia viaggi Mintaka, Zucchero & Vanilla | Cake Design.