"Ma non potranno mai sostituire operatori"

“La nuova sanità, quella che immaginiamo più vicina ai bisogni della gente, deve poter fare ricorso agli strumenti tecnologici più avanzati. Le nuove tecnologie di digitalizzazione, e l’IA nello specifico, devono essere visti come un supporto fondamentale per allargare i confini di comunicazione dei dati sanitari, in un principio assoluto di trasparenza e protezione degli stessi. Ha ragione il Ministro Schillaci nel sottolineare come il Fascicolo Sanitario sia un pilastro a di un futuro sistema integrato, che non conosca l’ostacolo delle frontiere, utile per migliorare cure, prevenzione, ricerca e programmazione. È altresì obbligatorio ricordare che le nuove tecnologie dovranno essere sempre un supporto al lavoro degli operatori e mai un mezzo sostituivo nell’ambito di una sinergia che dovrà essere uno degli strumenti per cambiare volto al sistema di intendere la sanità” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.