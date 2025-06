Buon lavoro a Luigi Riccio

Il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli e il direttore regionale Salvatore Loffreda augurano buon lavoro a Luigi Riccio che ha ricevuto l’incarico di direttore generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali dalla Giunta Regionale della Campania: “La Coldiretti Campania è a disposizione del nuovo direttore generale nel percorso intrapreso al fianco delle imprese agricole della regione per aiutarle a diventare sempre più competitive”.

Dottore commercialista, Riccio proviene della Direzione generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale: gli ultimi incarichi ricoperti sono quelli di dirigente dello Staff ‘Funzioni di supporto tecnico-amministrativo’ e dirigente ad interim dell’Unità operativa dirigenziale (Uod) ‘Edilizia sanitaria, gestione Por e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del Ssr’.

Luigi Riccio succede a Filippo Diasco, che negli ultimi mesi ha retto la direzione come facente funzione.