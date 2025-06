LUCHÈ: annuncia oggi nuovi live

Ieri sera ha incendiato il Maradona con uno show iconico

Il 5 giugno 2025 Luchè ha riscritto le regole dei rap show con un live allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli che ha lasciato tutti i presenti senza fiato: una produzione imponente, un impatto visivo da grande evento internazionale, un racconto in musica che ha celebrato la sua carriera e consacrato ancora una volta l’importanza che ha per la sua città.

Luchè è salito sul palco in uno stato di grazia assoluto, con una presenza scenica e una forza emotiva che hanno trasformato il concerto in un manifesto del rap italiano, grazie anche all’alternanza tra momenti più intimi e lo sfoggio di grandi banger ed episodi street, scanditi anche dalle sonorità portate sul palco dalla band e di un dj sul palco. Davanti ad uno stadio gremito, che ha cantato uno per uno tutti i brani in scaletta, ha dimostrato di essere non solo un’icona ma un vero e proprio riferimento culturale. E se a questo aggiungiamo la presenza di visual spettacolari, una scenografia importante e una regia curata nei minimi dettagli, si ha come risultato un evento rap tra i più alti mai visti in Italia.

Oltre agli opening djset esclusivi di Jesa e Night Skinny, al suo fianco, ieri sera, il rapper ha voluto alcuni dei nomi più caldi della scena: Shiva, Tony Boy, Paky, Nerissima Serpe, CoCo, Kaash Paige, a cui si sono uniti a sorpresa, Geolier e Rose Villain.

Per arricchire un anno già straordinario, Luchè ha annunciato nuove date nei palasport per portare la potenza de “Il Mio Lato Peggiore” e i grandi successi di tutta la sua carriera in giro per l’Italia nel suo “LUCHÈ ARENA TOUR”. Queste le date prodotte e organizzate da Vivo Concerti:

Venerdì 19 dicembre 2025 EBOLI (SA) – PALASELE

Sabato 20 dicembre 2025 EBOLI (SA) – PALASELE

Martedì 17 marzo 2026 FIRENZE – MANDELA FORUM

Sabato 21 marzo 2026 TORINO – INALPI ARENA

Domenica 29 marzo 2026 BARI – PALAFLORIO

Le prevendite saranno disponibili online da lunedì 9 giugno 2025 alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati da sabato 14 giugno 2025, ore 11.00.

Qui tutte le date del tour estivo, oltre alla grande chiusura milanese:

5 giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

22 luglio – TERMOLI (CB) – TERMOLI SUMMER FESTIVAL c/o Arena del Mare

24 luglio – ROMA – ROCK IN ROMA c/o Ippodromo delle Capannelle

8 agosto 2025 – RICCIONE (RN) – VERSUS FESTIVAL c/o Parco degli Olivetani

16 agosto – GALLIPOLI (LE) – Raffo Parco Gondar

21 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

29 agosto – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Castellammare Music Fest c/o Piazzale Porto Nuovo

4 settembre 2025 – EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL c/o Parco di Serravalle

15 settembre 2025 – ASSAGO (MI) – Unipol Forum

Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

Intanto continua il successo di “NESSUNA”, brano intimo e struggente ancora in Top 5 e che ha da subito conquistato i fan di Luchè ed è riuscito immediatamente a farsi spazio nella Top 50 Italia di Spotify (13 giorni consecutivi in Top 5 e 4 giorni alla #1) e nella Hot 50 Italia di TikTok (con più di 72mila contenuti generati), fino a raggiungere la vetta di entrambe le chart insieme a “GINEVRA”. Entrambi i brani sono contenuti nel nuovo album “IL MIO LATO PEGGIORE” (https://wmi.lnk.to/ilmiolatopeggiore; Warner Music Italy), che ha trovato un grande apprezzamento ed elogi da parte di pubblico e critica.