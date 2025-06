Presso il Polo Artistico Culturale e d’Intrattenimento “In Arte Vesuvio”

Alle 09:30, presso il Polo Artistico Culturale e d’Intrattenimento “In Arte Vesuvio” in via Nazario Sauro, 23, Fimaa Campania distretto di Napoli organizza un importante convegno dedicato alla presentazione dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari 2025, edito da New Media e curato da Pietro Ciavola. Un appuntamento imperdibile per professionisti, operatori del settore immobiliare, istituzioni e stakeholder interessati all’analisi e alle prospettive del mercato immobiliare campano e nazionale.

Valori Metroquadro, una realtà editoriale edita da New Media srl in piena sinergia con Fimaa Campania – Distretto Napoli, rappresenta oggi il punto di riferimento principale a Napoli e provincia sia per chi desidera acquistare sia per chi intende vendere. È un punto di riferimento anche per notai, commercialisti, ingegneri, architetti e giudici dell’esecuzione, poiché fornisce dati estremamente affidabili e certi, frutto del lavoro di 200 agenti immobiliari affiliati a tutte le federazioni, raccolti e validati dal Consiglio Direttivo di Fimaa Napoli. La precisione di queste informazioni deriva dal fatto che si basa su vendite effettive di immobili in specifiche strade e a determinati prezzi, permettendo così, grazie a un’attenta elaborazione e certificazione, di offrire a tutta Napoli un dato obiettivo e attendibile.

Fimaa, orgogliosamente parte della più grande famiglia del sistema Confcommercio – Imprese per l’Italia, attraverso la promozione di valori quali trasparenza, etica e formazione continua, rappresenta l’eccellenza e la professionalità nel settore immobiliare.

L’obiettivo è creare un mercato più equo e consapevole, supportato da iniziative di alto livello e approfondimento come questa. Partecipare a tali eventi significa entrare a far parte di una rete di competenza, innovazione e responsabilità.

Il convegno vedrà la partecipazione di prestigiosi relatori tra i quali:

Vincenzo De Falco, Presidente Fimaa Campania e Vicepresidente Nazionale Fimaa Italia, che modererà i lavori e introdurrà i temi principali del convegno.

Dottor Pasquale Russo, Presidente Confcommercio Campania

Avvocato Raffaello Lerro, Presidente ASSPI Napoli

Dottoressa Alessandra Clemente, Consiglio Comunale Napoli

Professori Pasquale De Toro e Francesca Nocca, Dipartimento di Architettura Federico II

Ingegnere Giuseppe Saviano, OMI Agenzia delle Entrate

Marco Nonno, Consigliere Comune di Napoli

Giovanni De Simone, Manager Idealista

Pietro Ciavola, Editore New Media

Interventi dalla sala e momenti di confronto arricchiranno l’evento, rendendolo un’occasione unica per condividere analisi, dati e prospettive sul valore immobiliare nel contesto campano e nazionale.

Vincenzo De Falco ha commentato: “Il convegno di quest’anno rappresenta un importante punto di incontro tra professionisti, istituzioni e cittadini, volto a delineare il quadro di valori immobiliari per il 2025. È fondamentale affrontare con analisi approfondite e strategie condivise le sfide e le opportunità del mercato immobiliare, che influenzano la crescita e lo sviluppo delle nostre città.

Gli associati di FIMAA rappresentano professionisti qualificati e riconosciuti nel settore immobiliare, impegnati a garantire trasparenza, competenza e professionalità nelle attività di intermediazione e consulenza immobiliare.”

Fimaa Campania, distretto di Napoli invita tutti gli operatori del settore, i rappresentanti delle istituzioni e la stampa a partecipare, per contribuire a un aggiornamento continuo e qualificato sul mercato immobiliare campano e nazionale.

L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire le dinamiche di mercato, condividere esperienze e rafforzare il ruolo di Fimaa come punto di riferimento nel settore immobiliare campano e nazionale. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Fimaa Campania, distretto di Napoli, ringrazia gli sponsor: Idealista, Infante e SOS Utenze Servizi, per il loro sostegno e collaborazione nell’organizzazione di questo importante evento.